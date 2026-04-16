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Thaïlande : le tourisme en forte croissance pendant le Songkran 2026

Durant cette période, environ 500.000 touristes internationaux sont attendus, générant près de 8,1 milliards de bahts de recettes, en hausse de 2 % sur un an.

D’après le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports, le pays a accueilli 10,36 millions de visiteurs internationaux entre le 1er janvier et le 12 avril. Photo: Xinhua/VNA
D’après le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports, le pays a accueilli 10,36 millions de visiteurs internationaux entre le 1er janvier et le 12 avril. Photo: Xinhua/VNA

Bangkok (VNA) - L’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) prévoit que le secteur touristique du « pays du Sourire » générera plus de 30,35 milliards de bahts (931 millions de dollars) de recettes durant la haute saison de la fête du Nouvel An thaïlandais traditionnel - Songkran, du 11 au 15 avril, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année dernière, avec une contribution accrue des visiteurs étrangers.

Durant cette période, environ 500.000 touristes internationaux sont attendus, générant près de 8,1 milliards de bahts de recettes, en hausse de 2 % sur un an. Le tourisme intérieur devrait atteindre 5,96 millions de voyages, en progression de 7 %, pour des recettes estimées à 22,25 milliards de bahts, en hausse de 8 %.

Malgré la crise énergétique liée aux tensions au Moyen-Orient, la gouverneure de la TAT, Thapanee Kiatphaibool, a indiqué que l’ambiance du Songkran à travers le pays est plus animée que prévu, reflétant l’optimisme des touristes nationaux et internationaux.

Selon elle, ces résultats positifs témoignent de l’attractivité croissante de la Thaïlande comme destination festive mondiale, notamment grâce à sa culture unique.

D’après le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports, le pays a accueilli 10,36 millions de visiteurs internationaux entre le 1er janvier et le 12 avril, générant des recettes de 506 milliards de bahts. -VNA

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