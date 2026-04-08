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L’ASEAN promeut la cohésion régionale en amont de son 48e Sommet

Au cours de cette réunion, les hauts fonctionnaires de l’ASEAN ont examiné la mise en œuvre des engagements et priorités de coopération convenus, évalué les préparatifs du 48e Sommet de l’ASEAN, prévu en mai 2026, et discuté des orientations et mesures visant à renforcer l’unité et la coopération dans un contexte international marqué par des incertitudes et des défis croissants.

De hauts fonctionnaires de l’ASEAN posent pour une photo de groupe. Photo : ministère des Affaires étrangères
De hauts fonctionnaires de l’ASEAN posent pour une photo de groupe. Photo : ministère des Affaires étrangères

Manille (VNA) – La réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN (ASEAN SOM) s’est tenue mardi 7 avril à Manille, aux Philippines, avec la participation des vice-ministres des Affaires étrangères et de hauts fonctionnaires des 11 États membres, ainsi que des représentants du Secrétariat de l’ASEAN.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, chef de SOM ASEAN Vietnam, a dirigé la délégation vietnamienne à cette réunion.

Au cours de cette réunion, les participants ont examiné la mise en œuvre des engagements et priorités de coopération convenus, évalué les préparatifs du 48e Sommet de l’ASEAN, prévu en mai 2026, et discuté des orientations et mesures visant à renforcer l’unité et la coopération dans un contexte international marqué par des incertitudes et des défis croissants.

La réunion a salué les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN et des priorités pour 2026. Les Philippines, qui assureront la présidence tournante de l’ASEAN en 2026, ont réaffirmé leur engagement à atteindre les objectifs fixés sous le thème « Tracer notre avenir, ensemble».

Les priorités essentielles comprennent le maintien de la paix et de la sécurité, la réponse aux menaces émergentes, la coopération maritime, le renforcement de la connectivité économique et commerciale, la transformation numérique, la dynamisation de l’économie créative, le soutien aux petites et moyennes entreprises et la promotion d’un développement inclusif et centré sur les personnes.

Les pays ont également échangé leurs points de vue et dégagé un consensus sur plusieurs orientations clés, notamment l’élargissement des relations extérieures du bloc, le renforcement de la coordination au sein des Nations Unies et d’autres instances internationales, le renforcement des mécanismes dirigés par l’ASEAN et la poursuite du soutien au Timor-Leste en vue de sa pleine intégration au sein du bloc.

Concernant les préparatifs du 48e Sommet de l’ASEAN, de hauts responsables ont convenu que, compte tenu des tensions géopolitiques et géoéconomiques mondiales, cette réunion constituera une occasion cruciale pour les dirigeants d’évaluer la situation régionale et de définir des stratégies communes. Les Philippines ont réaffirmé leur engagement à accueillir avec succès cet événement, malgré les difficultés actuelles, et ont présenté certaines initiatives, notamment des propositions visant à renforcer la coopération maritime.

Dans son allocution, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a souligné que, dans un contexte mondial instable, l’ASEAN doit sans cesse renforcer sa cohésion interne, promouvoir une coopération plus efficace et concrète, innover dans ses méthodes de travail et consolider une voix commune au sein des instances multilatérales.

S’agissant des effets néfastes du conflit au Moyen-Orient, il a proposé que l’ASEAN élabore une stratégie globale englobant les dimensions politiques, économiques, énergétiques, alimentaires et sociales, qui sera examinée lors du prochain sommet.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a également fait état des projets d’organisation du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, ainsi que des initiatives visant à améliorer l’efficacité des mécanismes de règlement des différends et à renforcer la coopération juridique au sein du bloc.

Dans le cadre de ces réunions, le Comité exécutif du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ ExCom) s’est également réuni le matin du 8 avril, en même temps que la 19e réunion du Groupe de travail du Conseil de coordination de l’ASEAN, qui s’est concentrée sur l’évaluation des progrès de la feuille de route pour l’adhésion complète du Timor-Leste au bloc. – VNA

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#réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN #48e Sommet de l’ASEAN
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