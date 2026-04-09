ASEAN et GRULAC renforcent leur coordination en faveur du multilatéralisme

Vienne (VNA) - Une réunion entre les chefs de mission des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) s’est tenue le 8 avril au siège des organisations des Nations unies à Vienne, en Autriche, afin d’examiner les moyens de renforcer la coordination entre les deux régions dans les forums multilatéraux.



Les participants ont réaffirmé le rôle central du multilatéralisme, du système des Nations unies et l’importance du principe du consensus dans les processus de négociation internationale. Par ailleurs, le multilinguisme a été mis en avant afin de garantir une participation équitable des États, en particulier des pays en développement. Les pays ont également insisté sur le rôle de coordination des Nations unies dans des domaines tels que la lutte contre la criminalité transnationale, la criminalité environnementale et la cybercriminalité, tout en appelant à un renforcement des ressources allouées aux mécanismes spécialisés, y compris ceux liés à la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).



Lors de la réunion, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a salué l’importance de ce mécanisme d’échange entre l’ASEAN et le GRULAC pour favoriser la coordination des positions entre pays en développement.



Il a souligné la nécessité de renforcer la transparence, d’améliorer l’efficacité dans l’allocation et l’utilisation des ressources au sein des activités des Nations unies, et a proposé d’intensifier la coordination entre les deux parties afin de faire entendre une voix commune plus forte dans les forums multilatéraux.



L’ambassadeur a également remercié les pays ayant envoyé des délégations à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, organisée à Hanoï en 2025, y voyant une illustration de l’esprit de coopération internationale et de l’engagement commun face aux défis sécuritaires non traditionnels.



Dans le domaine nucléaire, Vu Le Thai Hoang a mis en avant le rôle central de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans l’architecture de gouvernance nucléaire mondiale, notamment pour la promotion de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, la garantie de la sûreté et de la sécurité nucléaires, ainsi que la mise en œuvre des mécanismes de garanties, contribuant ainsi à renforcer la confiance et la transparence. Il a souligné le lien étroit entre les activités de l’AIEA et la mise en œuvre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), tout en réaffirmant la nécessité de maintenir une approche équilibrée entre ses trois piliers : la non-prolifération, le désarmement nucléaire et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.



L’ambassadeur a également indiqué que le Vietnam avait l’honneur d’assumer la présidence désignée de la 11e Conférence d’examen du TNP en avril 2026. Dans les temps à venir, l’ASEAN et le GRULAC pourraient coordonner leurs efforts pour identifier des thèmes transversaux, promouvoir des initiatives et œuvrer à des résultats équilibrés reflétant les intérêts de l’ensemble des États membres, notamment ceux des pays en développement.



À l’issue de la réunion, les chefs de mission des deux parties ont réaffirmé leur engagement à maintenir des échanges réguliers, à renforcer la coordination de leurs positions et à contribuer activement à la consolidation du multilatéralisme, afin de répondre plus efficacement aux défis mondiaux et de promouvoir le développement durable. - VNA