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La Thaïlande mobilise des avions pour lutter contre les PM2.5 dans le nord du pays

Face à une dégradation critique de la qualité de l’air dans le nord de la Thaïlande, notamment à Chiang Mai, les autorités ont mobilisé des avions de modification du temps pour tenter de réduire la pollution aux particules fines PM2.5.

Bangkok est enveloppée d'un épais brouillard de pollution - Photo : Xinhua
Bangkok est enveloppée d'un épais brouillard de pollution - Photo : Xinhua

Bangkok (VNA) - Le Département royal thaïlandais de l'aviation agricole et de la production de pluie a mobilisé sa flotte pour lutter contre la pollution aux particules fines PM2.5 dans le nord de la Thaïlande, en particulier dans la province de Chiang Mai, où la qualité de l’air atteint des niveaux préoccupants.

Le directeur général, Rachen Sillaparaya, a présidé une réunion de planification stratégique afin de faire face au "niveau violet" de l’indice de qualité de l’air, synonyme de risques sanitaires élevés. Une unité spécialisée de modification du temps a été déployée à Chiang Mai, appuyée par cinq avions – deux L410S, deux CASA et un CN – chargés de mettre en œuvre des mesures d’atténuation.

La stratégie du département comprend l'ensemencement des sols avec de la glace carbonique et la pulvérisation d'eau froide pour éliminer les particules fines et favoriser la formation de nuages. Les opérations se dérouleront par étapes, en fonction des prévisions météorologiques.

Du 1er au 3 avril 2026, les équipes se sont concentrées sur la formation de nuages pour capter les particules en suspension. Du 4 au 6 avril, avec la hausse de l’humidité, le département privilégie les techniques classiques d’ensemencement des nuages pour provoquer des précipitations. Des interventions supplémentaires sont prévues les 6 et 7 avril, ainsi que les 11 et 12 avril. Par ailleurs, la pulvérisation d’eau froide est utilisée pour dissiper les inversions thermiques, particulièrement lorsque celles-ci se situent à moins de 900 mètres d’altitude, facilitant ainsi la dispersion des polluants.

Selon le directeur général, ces opérations se poursuivront jusqu’à une amélioration significative des conditions atmosphériques. L’objectif est notamment de rétablir la visibilité du site emblématique du Wat Phra That Doi Suthep, tout en améliorant durablement la qualité de l’air à Chiang Mai et dans les provinces voisines.-VNA

#Thaïlande #PM2.5 #avions
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