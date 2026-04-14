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Le ministère indonésien de la Santé met en garde contre les effets dévastateurs d'El Niño

Face à un épisode d’El Niño particulièrement intense, qualifié de "Godzilla", l’Indonésie alerte sur les risques accrus de pollution de l’air et de propagation de maladies. Les autorités appellent à la vigilance et déploient des mesures pour en atténuer les impacts sanitaires et environnementaux.

Vue du réservoir de Gajah Mungkur asséché pendant la saison sèche, dans le village de Gebang, district de Wonogiri, province de Java central (Indonésie), photo prise le 20 septembre 2023. Photo : Xinhua
Vue du réservoir de Gajah Mungkur asséché pendant la saison sèche, dans le village de Gebang, district de Wonogiri, province de Java central (Indonésie), photo prise le 20 septembre 2023. Photo : Xinhua

Jakarta (VNA) - Le ministère indonésien de la Santé a mis en garde la population contre les impacts croissants du phénomène El Niño, en particulier sa variante intense dite "Godzilla", susceptible d’aggraver la pollution de l’air et d’augmenter les risques d’épidémies.

Selon Aji Muhawarman, chef du bureau de la communication et de l'information du ministère, la diminution des précipitations réduit l’effet "nettoyant" de la pluie, favorisant la stagnation de l’air et les inversions thermiques. Combinée aux incendies de forêts et de tourbières, cette situation pourrait accentuer fortement la pollution atmosphérique.

La hausse des températures et les changements environnementaux favorisent également la propagation des maladies infectieuses, notamment celles transmises par les moustiques comme la dengue et le paludisme. Les autorités alertent en outre sur l’augmentation des maladies liées à l’hygiène, telles que les diarrhées, la typhoïde, le choléra et la leptospirose, dans un contexte de sécheresse prolongée et de dégradation de la qualité de l’eau.

Pour limiter les risques, la population est appelée à adopter un mode de vie sain, à renforcer l’hygiène individuelle et environnementale et à consulter rapidement en cas de symptômes, notamment respiratoires.

Selon l'Agence nationale de recherche et d'innovation indonésienne (BRIN), l’appellation "Godzilla" renvoie à l’intensité extrême d’El Niño, susceptible de provoquer des sécheresses sévères et prolongées. Certaines régions pourraient connaître une absence durable de pluie, tandis que d’autres font face à des risques d’inondation.

Les autorités ont mis en place plusieurs mesures d’adaptation, notamment pour garantir l’approvisionnement alimentaire et stabiliser les prix. Un réseau d’environ 400 pompes à eau a également été déployé pour soutenir la production agricole durant la saison sèche.

Les responsables indonésiens soulignent enfin que la prévention et la sensibilisation du public seront déterminantes pour atténuer les effets de ce phénomène climatique extrême. -VNA

#El Niño #Godzilla #Indonésie #pollution de l’air
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