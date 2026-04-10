Des touristes assistent à la remise en liberté d’une tortue marine rare

Quang Ngai (VNA) - Le directeur de la réserve naturelle marine de Ly Son (province de Quang Ngai), Huynh Ngoc Dung, a annoncé que son unité avait procédé, le matin du 10 avril, à la remise en liberté d’une tortue marine rare, inscrite au Livre rouge du Vietnam, après qu’elle eut été piégée dans un « filet fantôme ». L’opération s’est déroulée en présence de nombreux touristes visitant l’île.



La veille, vers 23h30, deux pêcheurs, Duong Quang Thanh et Truong Van Toan, résidant dans le village de Dong An Hai (zone spéciale de Ly Son), avaient découvert l’animal dérivant en mer, pris dans un filet abandonné. Conscients de la nécessité de protéger cette espèce rare, ils avaient immédiatement contacté la direction de la réserve naturelle marine de Ly Son afin de remettre l’animal aux autorités.



L’individu a été identifié comme une tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), pesant environ 5 kg, avec une carapace de 36 cm de long et 32 cm de large. Cette espèce est considérée comme en danger critique d’extinction selon le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les agents de la réserve naturelle marine ont prodigué les soins nécessaires et nettoyé la carapace avant de relâcher la tortue en bonne santé.



Selon Huynh Ngoc Dung, la participation de touristes à cet événement a suscité une vive émotion, ceux-ci qualifiant l’expérience d’unique et de marquante pour leur séjour à Ly Son. Cette initiative vise à diffuser largement le message de la conservation marine auprès des visiteurs.



Ces derniers temps, la réserve naturelle marine de Ly Son a secouru et relâché plusieurs tortues marines signalées par les pêcheurs, illustrant une prise de conscience environnementale croissante au sein de la communauté locale pour la préservation de la biodiversité marine.



Afin de renforcer ces efforts, l’UICN a organisé, du 21 au 23 mars 2026, des formations à l’intention des enseignants et des pêcheurs sur la protection des tortues marines. Le programme incluait l’utilisation d’applications mobiles pour signaler les captures accidentelles, des techniques de sauvetage, ainsi que des actions de sensibilisation à la réduction des déchets plastiques. - VNA