Hanoï lance la collecte de fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam"

Hanoï (VNA) - Le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï a officiellement lancé, mardi matin 14 avril, une campagne de mobilisation en faveur du fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam" pour l’année 2026.

Cette initiative revêt une forte portée politique et sociale, illustrant l’engagement et la responsabilité des autorités ainsi que des habitants de la capitale envers les forces qui assurent, jour et nuit, la défense de la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.

Lors de son allocution, la présidente du Comité municipal du Front de la Patrie de Hanoï, Bui Huyen Mai, a souligné que ces dernières années, la ville a mis en œuvre de nombreuses actions concrètes en faveur des zones maritimes et insulaires. Depuis 2016, Hanoï a mobilisé plus de 430 milliards de dongs (soit environ 16,3 millions de dollars), dont 76 milliards pour la seule année 2025, permettant de financer des infrastructures essentielles. Parmi les réalisations figurent notamment la construction d’une maison culturelle communautaire sur l’île de Da Lat, ainsi que divers ouvrages civils dans l’archipel de Truong Sa, contribuant à améliorer les conditions de vie et à renforcer le moral des soldats et des civils présents dans ces zones stratégiques.

Pour cette nouvelle édition, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam appelle les institutions, les organisations, les entreprises, les organisations religieuses, les forces armées ainsi que les citoyens de la capitale et la diaspora à l’étranger à poursuivre cet élan de soutien.

Bui Huyen Mai s’est engagée à ce que l’ensemble des contributions soit utilisé de manière transparente, pratique et efficace, notamment pour la construction d’ouvrages structurants, conformément aux orientations de la Commission militaire du Parti au sein du ministère de la Défense et du Comité municipal du Parti. Chaque contribution, quelle que soit son importance, est considérée comme un soutien précieux, renforçant la résilience et la confiance des forces en première ligne.

Conformément au plan d’action du Comité municipal du Parti de Hanoï, la ville organisera, de fin avril à début mai 2026, une délégation de 85 représentants issus de divers secteurs, afin de rendre visite et d’apporter leur soutien aux militaires et aux populations dans l’archipel de Truong Sa ainsi qu’aux cadres et soldats des plateformes DK1.

Dès la cérémonie de lancement, 115 organisations et particuliers ont déjà enregistré des dons s'élevant à plus de 28 milliards de dongs, marquant un début prometteur pour cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 31 mai prochain. -VNA