Société

Hanoï lance la collecte de fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam"

Le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï appelle les institutions, les organisations, les entreprises, les organisations religieuses, les forces armées ainsi que les citoyens de la capitale et la diaspora à l’étranger à poursuivre cet élan de soutien pour le fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam". 

Cérémonie de lancement de la collecte de fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam". Photo: hanoimoi
Cérémonie de lancement de la collecte de fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam". Photo: hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï a officiellement lancé, mardi matin 14 avril, une campagne de mobilisation en faveur du fonds "Pour la mer et les îles du Vietnam" pour l’année 2026.

Cette initiative revêt une forte portée politique et sociale, illustrant l’engagement et la responsabilité des autorités ainsi que des habitants de la capitale envers les forces qui assurent, jour et nuit, la défense de la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.

Lors de son allocution, la présidente du Comité municipal du Front de la Patrie de Hanoï, Bui Huyen Mai, a souligné que ces dernières années, la ville a mis en œuvre de nombreuses actions concrètes en faveur des zones maritimes et insulaires. Depuis 2016, Hanoï a mobilisé plus de 430 milliards de dongs (soit environ 16,3 millions de dollars), dont 76 milliards pour la seule année 2025, permettant de financer des infrastructures essentielles. Parmi les réalisations figurent notamment la construction d’une maison culturelle communautaire sur l’île de Da Lat, ainsi que divers ouvrages civils dans l’archipel de Truong Sa, contribuant à améliorer les conditions de vie et à renforcer le moral des soldats et des civils présents dans ces zones stratégiques.

Pour cette nouvelle édition, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam appelle les institutions, les organisations, les entreprises, les organisations religieuses, les forces armées ainsi que les citoyens de la capitale et la diaspora à l’étranger à poursuivre cet élan de soutien.

Bui Huyen Mai s’est engagée à ce que l’ensemble des contributions soit utilisé de manière transparente, pratique et efficace, notamment pour la construction d’ouvrages structurants, conformément aux orientations de la Commission militaire du Parti au sein du ministère de la Défense et du Comité municipal du Parti. Chaque contribution, quelle que soit son importance, est considérée comme un soutien précieux, renforçant la résilience et la confiance des forces en première ligne.

Conformément au plan d’action du Comité municipal du Parti de Hanoï, la ville organisera, de fin avril à début mai 2026, une délégation de 85 représentants issus de divers secteurs, afin de rendre visite et d’apporter leur soutien aux militaires et aux populations dans l’archipel de Truong Sa ainsi qu’aux cadres et soldats des plateformes DK1.

Dès la cérémonie de lancement, 115 organisations et particuliers ont déjà enregistré des dons s'élevant à plus de 28 milliards de dongs, marquant un début prometteur pour cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 31 mai prochain. -VNA

#Front de la Patrie du Vietnam #collecte de fonds #Pour la mer et les îles du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Mer Orientale

Émulation patriotique

Sur le même sujet

L’ouvrage bilingue vietnamien-anglais «Le Vietnam vu de la mer» vient de paraître aux éditions de la Maison d’édition Politique nationale-Vérité.

"Le Vietnam vu de la mer" offre un portrait saisissant des mers et des îles

Bien plus qu’une simple description de paysages, cette publication bilingue vietnamien-anglais constitue également un précieux ouvrage de référence, permettant aux lecteurs d’appréhender les mers et les îles comme un espace historique, culturel et de développement. Ce faisant, elle suscite l’attachement, l’appréciation et l’amour pour les mers et les îles de la patrie.

Voir plus

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail, à Hanoi, le 14 avril. Photo: VNA

Le PM exige de mettre en service les deuxièmes campus des hôpitaux Bach Mai et Viêt Duc

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux ministères de la Santé, de la Construction, de la Défense et de la Sécurité publique de diriger les organismes concernés à mobiliser un maximum de ressources et à résoudre rapidement les problèmes et obstacles en suspens à ces deux projets en vue de leur mise en service dans le courant du deuxième trimestre.

Des élèves du Centre d'incubation des talents (HITA) lors de la cérémonie de lancement. Photo : VNA

Un centre d’incubation de talents pour la jeunesse vietnamienne en République tchèque

Les organisateurs ont décrit le lancement comme un point de départ et une étape importante dans un parcours visant à ''cultiver la vertu et éclairer les esprits'', avec pour objectif de former une génération de jeunes Vietnamiens épanouis en République tchèque et en Europe, solidement ancrés dans le savoir et riches de leur identité culturelle.

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Un appel à la solidarité pour le Mois de l’action humanitaire

Un appel pour soutenir le Mois de l’action humanitaire 2026 vient d'être lancée aux agences, organisations, entreprises, bienfaiteurs ainsi qu’aux Vietnamiens résidant au pays et à l’étranger par la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Les enceintes des pagodes de la province d’An Giang deviennent des salles de classe gratuites pour les enfants khmers. Photo: baoangiang.com.vn

Les pagodes khmères se mettent au service de la transmission linguistique et culturelle

An Giang abrite une importante population khmère. Son héritage linguistique repose sur plusieurs langues: le khmer, langue maternelle; le pali, langue liturgique du bouddhisme theravāda utilisée pour les textes sacrés et les rituels; ainsi que le sanskrit, langue ancienne de l’Inde présente dans différentes traditions religieuses. Ces langues sont transmises non seulement à l’école, mais aussi au sein des pagodes, lieux essentiels de préservation culturelle.

Spectacle artisitque dans le cadre du programme « Têt armée-population à l’occasion du Nouvel An traditionnel khmer Chol Chnam Thmay 2026 ». Photo: VNA

« Têt armée-population », un pont entre soldats et population khmère à Can Tho

Le programme de cette année, doté d’un budget total de plus de 18 milliards de dôngs, a permis la réalisation de nombreux ouvrages d’intérêt public. Parmi ceux-ci figurent l’installation de 140 lampadaires à énergie solaire, la construction de trois ponts ruraux, ainsi que l’entretien et le dégagement de plus de 60 kilomètres de routes dans plusieurs localités.

Des représentants de l’ambassade de France au Vietnam, des organisations partenaires et la direction de l’établissement félicitent les deux scientifiques honorés par les Palmes académiques. Photo : USSH

Deux scientifiques vietnamiens décorés des Palmes académiques

Spécialiste de l’histoire du commerce en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles, le professeur Hoàng Anh Tuân est également reconnu pour son rôle dans le développement des partenariats scientifiques franco-vietnamiens au sein de son université. Le professeur associé Nguyên Tuân Cuong, spécialiste des études Han-Nôm et de la philologie, est quant à lui connu pour ses travaux sur le déchiffrement des inscriptions anciennes et la valorisation de sources historiques rares.