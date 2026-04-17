Société

Les élèves vietnamiens visent haut aux 60es Olympiades de chimie Mendeleïev

Les 60es Olympiades internationales de chimie Mendeleïev (IMChO-60) qui rassemblent 165 participants de 35 pays répartis sur trois continents se termineront le 22 avril par la cérémonie de clôture et de remise des prix.

La délégation vietnamienne pose pour une photo à côté du tableau périodique des éléments de Mendeleïev avant la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA
La délégation vietnamienne pose pour une photo à côté du tableau périodique des éléments de Mendeleïev avant la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Une équipe de quatre brillants élèves vietnamiens participe aux 60es Olympiades internationales de chimie Mendeleïev (IMChO-60) qui se sont officiellement ouvertes le 16 avril à l’Université d’État Lomonossov de Moscou, en Russie.

Cette compétition rassemble 165 participants de 35 pays répartis sur trois continents.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président du comité d’organisation et recteur de l’Université d’État Lomonossov de Moscou, l’académicien Viktor Sadovnichy, a déclaré que la compétition avait considérablement étendu son rayonnement international au cours des 25 dernières années.

La tenue de la 60e édition à Moscou revêt une importance particulière, car c’est dans cette ville qu’ont été fondées les Olympiades de chimie pan-soviétiques en 1967, avant de devenir les Olympiades internationales de chimie Mendeleïev pour les élèves.

Au fil des ans, les olympiades sont devenues un véritable vivier de talents scientifiques. Nombre d’anciens participants sont devenus d’éminents experts, enseignants et chercheurs, leur carrière ayant débuté grâce à ce concours, a-t-il souligné. Il a ajouté que les médaillés d’or et d’argent de cette année pourront postuler directement aux meilleures universités russes sans examen d’entrée.

Pour le Vietnam, il s’agit de sa deuxième participation à cette compétition après celle aux olympiades au Brésil en 2025 où l’équipe vietnamienne avait obtenu d'excellents résultats avec deux médailles d’or et deux d’argent.

Le chef de la délégation vietnamienne, le professeur Nguyên Hung Huy, a déclaré que les quatre candidats ont été soigneusement sélectionnés et entraînés pendant une longue période. Ils sont d’un niveau homogène et l’équipe s’efforcera d’obtenir d’excellents résultats et de faire honneur au pays.

Les candidats devront passer notamment deux épreuves théoriques et une épreuve pratique de cinq heures qui demandent des connaissances approfondies, un esprit d’analyse, des compétences en laboratoire et une capacité à résoudre des problèmes de manière créative.

Les 60es Olympiades internationales de chimie Mendeleïev se termineront le 22 avril par la cérémonie de clôture et de remise des prix. – VNA

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#60es Olympiades internationales de chimie Mendeleïev (IMChO-60)
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