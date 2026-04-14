Deux personnes recherchées pour entraves à la mise en œuvre des politiques de solidarité

Gia Lai (VNA) – L’organe de sécurité d’enquête du Département de la sécurité publique de la province de Gia Lai a émis des mandats d’arrêt contre deux suspects accusés d’avoir instrumentalisé leur religion pour porter atteinte à la mise en œuvre des politiques de solidarité, a déclaré mardi 14 avril son chef sous-colonel Nguyên Van Dây.

Le sous-colonel Nguyên Van Dây a fait savoir que les fugitifs sont Di (également connu sous le nom de Siu Di), né en 1941, et Dinh Yum (également connu sous les noms de Dinh Jum ou Bă Kôih), né en 1963, tous deux membres de l’ethnie minoritaire Ba Na de la province de Gia Lai et de nationalité vietnamienne. Ils sont inculpés en vertu de l’article 116, clause 1, du Code pénal pour entraves à la mise en œuvre des politiques de solidarité.

Ces mandats d’arrêt font suite à une enquête en cours concernant Roh et ses complices. Les enquêteurs ont décidé de poursuivre les deux suspects le 3 février 2026 et ont émis des avis de recherche officiels le 23 mars 2026, après avoir constaté qu’ils avaient tous deux fui leur domicile. Avant leur fuite, Di résidait dans le village d’Ar Quat, commune de Lo Pang, tandis que Dinh Yum vivait dans le village de To Drah, commune de Bo Ngoong.

L’organe de sécurité d’enquête a demandé aux deux suspects à se dénoncer afin de collaborer à l’enquête, aux poursuites et au procès, précisant que ceux qui se dénoncent volontairement pourraient bénéficier d’une clémence en vertu de la loi vietnamienne.

Auparavant, l’organe de sécurité d’enquête avait demandé de poursuivre quatre personnes liées à cette affaire : Roh, né en 1963 et résidant dans la commune d’Ayun ; Thong, né en 1992 et résidant dans la commune de Bo Ngoong ; ainsi que Di et Dinh Yum. Ces deux derniers seraient actuellement à l’étranger et devraient être jugés par contumace, conformément aux dispositions légales.

Les enquêteurs ont affirmé que depuis 2019, Di et Dinh Yum, liés au réseau FULRO en exil, coordonnaient leurs efforts avec des individus au Vietnam pour reconstituer une organisation visant à établir un État indépendant dans les Hauts Plateaux du Centre. Le groupe a intensifié son recrutement à partir de 2023, formant six cellules locales dans les communes d’Ayun et de Bo Ngoong, regroupant plus de 200 participants et recevant des financements et du matériel de l’étranger.

Les enquêteurs ont établi que le groupe opérait sous couvert religieux et tentait de rétablir progressivement FULRO et le soi-disant “ protestantisme Dega”, entravant la mise en œuvre des politiques de solidarité nationale.

La police de Gia Lai a indiqué que des mesures coordonnées avaient été déployées pour démanteler le réseau, tandis que les autorités locales ont renforcé leurs actions de sensibilisation et de répression contre les protagonistes. – VNA