Société

Un réseau séparatiste dissimulé derrière une façade religieuse démantelé à Gia Lai

La police de Gia Lai introduit des instances contre quatre suspects – dont deux à l’étranger – accusés d’avoir recruté plus de 200 personnes au sein d’un groupe servant de façade au mouvement séparatiste en exil FULRO.

De gauche à droite, dans le sens horaire : Siu Di, Đinh Yum, Thông et Rôh. — Photo cand.com.vn
De gauche à droite, dans le sens horaire : Siu Di, Đinh Yum, Thông et Rôh. — Photo cand.com.vn

Gia Lai (VNA) - Les enquêteurs de la sécurité de la province centrale de Gia Lai finalisent les conclusions et dossiers d’enquête contre quatre suspects accusés d’avoir tenté de réactiver un réseau séparatiste interdit dans les Hauts Plateaux du Centre, ont annoncé les autorités vendredi 10 avril.

Les suspects, identifiés comme Rôh, 63 ans, de la commune d’Ayun ; Thông, 34 ans, de Bờ Ngoong ; Siu Di, 85 ans, de Lơ Pang ; et Đinh Yum, 63 ans, de Bờ Ngoong, sont poursuivis pour «entraves à la mise en œuvre des politiques de solidarité» en vertu de la loi vietnamienne.

D’après les enquêteurs, le projet présumé remonte à 2019, lorsque Siu Di et Đinh Yum, membres exilés de l’organisation réactionnaire FULRO (Front unifié pour la libération des races opprimées), ont commencé à diriger des élements locaux afin de reconstituer la présence du mouvement au Vietnam. Leur objectif déclaré était d’établir à terme un « État séparé » dans les Hauts Plateaux du Centre.

À partir de 2023, leurs actes présumés se sont renforcés à Gia Lai et les suspects basés à l’étranger auraient intensifié le recrutement sous la bannière d’un groupe autoproclamé appelé « Bahnar Dega Kon Kông».

Les enquêteurs ont déclaré que ce groupe a établi des listes de membres qu'il a envoyées à l'étranger pour solliciter un soutien ou une intervention étrangère. Il recevait également de l'argent, des vêtements, des chapeaux, des banderoles et des insignes de contacts à l'étranger, matériel destiné, selon les autorités, à donner à l'organisation une apparence structurée et officielle.

Ce groupe est accusé d'avoir recruté localement et d'avoir établi six cellules de réunion dans les communes d'Ayun et de Bờ Ngoong, regroupant plus de 200 participants.

Selon les enquêteurs, ce groupe s’est mis sous la couverture de la religion pour véhiculer une propagande d'opposition au régime et inciter d’autres personnes dans le but de rétablir progressivement FULRO et le soi-disant “ protestantisme Dega”, entravant la mise en œuvre des politiques de solidarité nationale.

« Bahnar Dega Kon Kong n’est pas une organisation religieuse », a déclaré un haut responsable de la Division des enquêtes de sécurité de Gia Lai.

« Il s’agit d’une tentative délibérée de dissimuler les activités de FULRO et du « protestantisme Dega » derrière une façade religieuse. Sans une détection et une intervention à temps, ces individus auraient pu étendre leur réseau et déstabiliser gravement la sécurité et l’ordre public locaux. » - VNA

source
#FULRO #Front unifié pour la libération des races opprimées #Bahnar Dega Kon Kông #protestantisme Dega
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