Société

Hai Phong modernise son modèle éducatif

À Hai Phong, la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW impulse une transformation en profondeur du système éducatif, axée sur l’apprentissage des langues, le numérique et l’ouverture internationale, afin de former une génération d’élèves capables de s’affirmer comme de véritables citoyens du monde.

Un cours de mathématiques dispensé en langue étrangère au lycée Hong Quang, quartier Le Thanh Nghi. Photo : VNA.
Un cours de mathématiques dispensé en langue étrangère au lycée Hong Quang, quartier Le Thanh Nghi. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) - La Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 22 août 2025, définit une orientation stratégique visant à impulser une percée dans le développement de l’éducation et de la formation au Vietnam. À Hai Phong, sa mise en œuvre repose notamment sur la promotion de l’apprentissage des langues étrangères, l’encouragement de la créativité et la participation des élèves à des concours internationaux, considérés comme des leviers essentiels pour former des citoyens capables d’évoluer dans un environnement mondialisé.

Selon le Dr Trinh Ngoc Tung, proviseur du lycée Hong Quang, dans le quartier de Le Thanh Nghi, cette résolution constitue un document stratégique reflétant la vision du développement de l’éducation. Elle réaffirme le rôle prioritaire de l’éducation tout en fixant des objectifs concrets et opérationnels.

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Le Dr Trinh Ngoc Tung, proviseur du lycée Hong Quang, Le Dr Trinh Ngoc Tung, souscrit pleinement aux orientations et directives du secrétaire général et président de la République To Lam en matière d'éducation. Photo: VNA

Il a en particulier souligné l’ambition de "développer l’éducation sur la base des valeurs culturelles nationales tout en intégrant les standards internationaux, afin de former des citoyens vietnamiens devenant des citoyens du monde". Dans cette optique, son établissement encourage l’apprentissage des langues et des compétences numériques, tout en expérimentant l’enseignement de certaines matières, comme les mathématiques et la chimie, en anglais. Les résultats sont déjà visibles : les élèves ont remporté des distinctions lors de concours, notamment le premier prix du concours d’éloquence "Unlock The IELTS 2025". L’enseignement bilingue devrait être étendu à d’autres disciplines, afin d’aligner les contenus pédagogiques sur les standards internationaux.

Au niveau primaire, Ba Thi Hoang Yen, directrice adjointe de l’école An Dong, dans le quartier d'An Hai, a indiqué que la Résolution n°71-NQ/TW définit des orientations stratégiques pour le développement de l’éducation, en mettant l’accent sur la modernisation du système et son intégration internationale. Dans ce cadre, l’établissement considère comme prioritaire l’identification et la formation des élèves talentueux, capables de participer à des activités éducatives à l’échelle internationale.

L’école a obtenu des résultats remarquables, avec de nombreuses récompenses nationales et internationales en mathématiques. Afin de créer un environnement éducatif global pour les élèves, elle a bénéficié cette année d’investissements supplémentaires, notamment l’aménagement de salles spécialisées en arts et en langues étrangères, ainsi que de classes intelligentes.

L’amélioration des capacités d’intégration internationale des élèves constitue également une priorité pour les autorités municipales. Le programme d’action adopté en octobre 2025 fixe pour objectif de maintenir Hai Phong parmi les localités les plus performantes du pays en matière d’éducation, tout en rapprochant les standards de formation des exigences régionales et internationales, notamment dans les domaines des technologies, de l’intelligence artificielle et de l’anglais.

Pour atteindre ces objectifs, la ville mise sur une transformation numérique globale du secteur éducatif et sur le renforcement de l’enseignement des langues étrangères, avec l’ambition de faire de l’anglais une seconde langue dans les écoles.

Selon Do Duy Hung, directeur adjoint du Service municipal de l’éducation et de la formation, l’ensemble des élèves du primaire au secondaire suit déjà un programme linguistique conforme aux orientations nationales, tandis que les établissements diversifient leur offre avec d’autres langues telles que le français, le chinois, le russe ou l’allemand.

À l’avenir, Hai Phong entend poursuivre ses efforts en développant les plateformes d’apprentissage en ligne, les ressources éducatives numériques et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’enseignement et l’évaluation. L’objectif est de permettre aux élèves de maîtriser les compétences linguistiques et technologiques indispensables pour s’intégrer avec confiance dans un contexte international en constante évolution. -VNA

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