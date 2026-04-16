Le Vietnam lance le processus d’adhésion à l’ATI-2 dans les technologies de l’information

Hanoï (VNA) - Lors d’une réunion informelle du Comité des participants à l’Accord sur les technologies de l’information élargi (ATI-2), tenue le 15 avril à Genève, le président du Comité a officiellement annoncé aux membres la décision du Vietnam d’entamer le processus d’adhésion à cet accord.



À cette occasion, Pham Quang Huy, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission du Vietnam à Genève, a rappelé que le Vietnam avait adressé une note officielle à la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi qu’aux comités concernés, afin de demander l’ouverture des négociations en vue de son adhésion. Cette note a également été transmise à l’ensemble des pays membres.



Pham Quang Huy a affirmé que le Vietnam reconnaissait l'importance de l'ATI-2 dans la libéralisation du commerce des produits de technologie de l’information, la réduction des coûts, l’amélioration de l'accès aux technologies et la promotion de l'innovation mondiale.



Ces dernières années, le Vietnam a enregistré des progrès significatifs dans le domaine des technologies de l’information, devenant un centre régional de production et d’exportation de produits électroniques et de haute technologie. Conscient de l’importance d’une participation plus étroite à ces cadres de coopération, le pays a ainsi décidé de solliciter officiellement l’ouverture de négociations pour rejoindre l’ATI-2. Cette démarche témoigne de sa proactivité et confirme son engagement à contribuer de manière responsable au système commercial multilatéral de l’OMC.



Cette décision a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux membres de l'OMC, notamment l'Union européenne, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, Singapour, la Thaïlande et la Suisse. Ces derniers ont qualifié ce moment important d'élan positif nécessaire pour l'OMC et ont exprimé leur plein soutien au Vietnam pour les négociations à venir.



Auparavant, lors d’une séance de travail avec la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission vietnamienne à Genève, avait déjà annoncé la décision officielle du Vietnam d’adhérer à l’ATI-2, illustrant ainsi sa volonté d’approfondir son intégration internationale. Ngozi Okonjo-Iweala avait salué cette décision, estimant qu’elle permettrait au Vietnam d’attirer des investissements de haute qualité et de dynamiser son économie numérique.



Sur le plan technique, la suite du processus prévoit que le Vietnam soumette un projet de Liste d’engagements spécifiques avant d'entamer des discussions avec les autres membres de l'ATI-2. L'admission officielle ne sera effective qu'après l'approbation unanime de cette liste par l'ensemble des parties prenantes.



Ce nouveau chapitre s'inscrit dans la continuité du parcours du Vietnam, qui avait déjà rejoint l’ATI-1 lors de son entrée à l'OMC en 2007, un accord qui impose l'élimination des droits de douane sur une vaste gamme de produits tels que des ordinateurs, des équipements de télécommunication et des semi-conducteurs.



Signé en 2015 par plus de 50 membres, l’ATI-2 étend cette couverture à 201 produits supplémentaires.



Selon les données de l’OMC, les exportations relevant de l’ATI-1 ont quadruplé depuis 1996 pour atteindre 2.500 milliards de dollars en 2021, tandis que celles liées à l’ATI-2 s’élevaient à environ 2.100 milliards de dollars en 2021, soit près de 12 % du commerce mondial de marchandises. À plusieurs reprises, le Vietnam a été cité lors d’événements de l’OMC comme un exemple de réussite dans l’exploitation des accords commerciaux au service de sa croissance.



Pham Quang Huy a enfin affirmé que le Vietnam participera aux négociations de l’ATI-2 dans un esprit constructif, responsable et coopératif, tout en souhaitant maintenir un dialogue étroit avec les membres dans les prochaines étapes. -VNA