Le Vietnam adopte une stratégie nationale pour promouvoir l’écosystème des start-up innovantes

Hanoi (VNA) - Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution n°86/NQ-CP portant la Stratégie nationale de développement de l’entrepreneuriat innovant, avec pour ambition de faire de ce secteur un moteur clé de la croissance économique et du développement durable.

L’objectif de la Stratégie est de former et de diffuser largement une dynamique d’entrepreneuriat innovant fondée sur la science, la technologie et la transformation numérique dans l’ensemble de la société. Il s’agit de faire de l’innovation entrepreneuriale un moteur essentiel de la croissance socio-économique, d’améliorer le niveau de vie de la population, de promouvoir l’industrialisation et la modernisation, de renforcer l’autonomie nationale et d’assurer un développement rapide et durable du pays. À terme, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les pays leaders de la région dans ce domaine.

Le pays vise également la création d’au moins 100 start-up valorisées à plus de 100 millions de dollars et un marché du capital-risque estimé à 10 milliards de dollars. Photo: VNA

À l’horizon 2030, le pays se fixe pour objectif d’atteindre cinq millions d’entités économiques, dont au moins 10 000 start-up innovantes. L’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle devront intégrer des contenus liés à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans leurs programmes. Par ailleurs, 100 % des procédures administratives essentielles liées à la création d’entreprise devront être numérisées.

La stratégie prévoit également que 60 % des acteurs économiques utilisent des outils et plateformes numériques dans leurs activités, tandis que 40 % recourent à des services numériques partagés. Un réseau d’au moins 300 espaces, centres et pôles d’innovation sera mis en place à l’échelle nationale.

Sur le plan international, le Vietnam ambitionne d’intégrer le groupe des 40 premiers pays selon l’indice mondial de l’innovation (GII) et des 45 premiers en matière d’écosystème de start-up. Le pays vise également l’émergence d’au moins cinq start-up valorisées à plus d’un milliard de dollars et un marché du capital-risque atteignant 1,5 milliard de dollars.

À plus long terme, à l’horizon 2045, le Vietnam entend figurer parmi les 30 premières économies mondiales en matière d’innovation et d’entrepreneuriat, avec des objectifs structurants tels qu’un entrepreneur pour dix habitants, une entreprise pour 35 habitants et une start-up innovante pour environ 5.000 habitants. Le pays vise également la création d’au moins 100 start-up valorisées à plus de 100 millions de dollars et un marché du capital-risque estimé à 10 milliards de dollars.

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie s’articule autour de huit axes prioritaires, notamment la promotion d’une culture entrepreneuriale innovante à travers des campagnes de sensibilisation et de communication, le développement d’infrastructures et d’espaces dédiés à l’innovation, ainsi que la mise en place de pôles d’innovation à l’échelle nationale et locale.

Le gouvernement prévoit également de tester des cadres expérimentaux (« sandbox ») pour les nouvelles technologies et services, notamment dans les domaines des actifs numériques, de l’intelligence artificielle, de la fintech et de la logistique, afin d’attirer talents et capitaux internationaux.

Le renforcement du cadre juridique constitue un autre pilier majeur, avec des mécanismes spécifiques pour accompagner les start-up, notamment en matière d’accès aux marchés de capitaux et de développement de nouveaux instruments financiers fondés sur les actifs immatériels.

La stratégie met également l’accent sur la formation des ressources humaines, avec le développement de programmes en STEM/STEAM et la création d’universités orientées vers l’innovation et l’entrepreneuriat. Des initiatives visant à former une nouvelle génération d’entrepreneurs technologiques et à soutenir la recherche appliquée sont également prévues.

Le développement du marché du capital-risque constitue un levier essentiel, avec la diversification des canaux de financement, le recours au financement participatif et la mise en place de plateformes dédiées aux start-up innovantes.

Enfin, la stratégie prévoit de renforcer l’intégration internationale du Vietnam dans les réseaux d’innovation, en développant des partenariats avec des acteurs internationaux, en facilitant l’accès des start-up vietnamiennes aux marchés étrangers et en attirant des talents internationaux, notamment à travers des politiques de visas adaptées. -VNA