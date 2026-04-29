Économie

Hanoi encourage les entreprises étatiques à mener une croissance robuste

Selon les experts, la résolution 79-NQ/TW réaffirme le rôle prépondérant du secteur économique étatique dans l’économie de marché à orientation socialiste. Le véritable changement réside cependant dans le passage des entreprises étatiques d’une simple gestion d’actifs à un rôle moteur dans le développement, et d’une gestion traditionnelle à une contribution à la croissance généralisée.

Le paysage urbain de Hanoi se modernise chaque jour davantage. Photo : VNA
Le paysage urbain de Hanoi se modernise chaque jour davantage. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Alors que la ville de Hanoi poursuit une croissance rapide et durable et une intégration mondiale plus poussée, la résolution 79-NQ/TW du Politburo, publiée le 6 janvier 2026, définit une nouvelle orientation stratégique pour l’économie étatique.

Les entreprises étatiques sont identifiées non seulement comme des acteurs importants, mais aussi comme des architectes clés et des moteurs essentiels de cette percée.

Dynamiser l'avancée de Hanoi

Selon les experts, la résolution 79-NQ/TW réaffirme le rôle moteur du secteur économique étatique dans l’économie de marché à orientation socialiste. Le véritable changement réside cependant dans le passage des entreprises étatiques d’une simple gestion d’actifs à un rôle actif de pilotage du développement, et d’une gestion traditionnelle à une véritable stimulation de la croissance généralisée.

Lors d’une émission spéciale de l’Organe de presse, de radio et de télévision de Hanoi, le professeur Trân Tho Dat, ancien recteur de l’Université nationale d’économie, a déclaré que les entreprises étatiques doivent occuper des positions clés et générer des retombées positives pour l’ensemble de l’économie.

Face à la pression croissante exercée sur Hanoi pour restructurer son espace urbain, créer de nouveaux pôles de croissance et améliorer la protection sociale, les attentes envers ces géants de l’État n’ont jamais été aussi élevées, tant en termes de moyens opérationnels que de résultats concrets.

La Société de développement et d’investissement du logement de Hanoi (HANDICO) en est un parfait exemple, ayant marqué la capitale de son empreinte grâce à d’importants projets urbains. Des ouvrages tels que Trung Hoa–Nhan Chinh, Nam Trung Yen, Vinh Hoang, le village étudiant HACINCO, ainsi que des bâtiments emblématiques comme la tour Handico, la tour Diamond Flower, Hanoi Center Point et le complexe Handico ont façonné la silhouette de la capitale au fil des ans.

Aujourd’hui, HANDICO s’étend au-delà du simple logement pour se lancer dans des projets urbains multifonctionnels de grande envergure, en phase avec le plan directeur centenaire de Hanoi. Son projet phare de « ville dans la ville » vise à dynamiser le nord de la capitale.

Selon ses dirigeants, la réalisation de ces projets témoigne de l’engagement des entreprises d’État à mettre en œuvre les résolutions du Parti, notamment la résolution 79, qui encourage la modernisation et la durabilité à long terme de Hanoï.

De même, la Société d’investissement pour le développement des infrastructures urbaines (UDIC) demeure un acteur majeur de l’expansion urbaine d’Hanoï grâce à des projets d’envergure, tels que Nam Thang Long (Ciputra), Trung Yen, Yen Hoa, le logement social sur le terrain n° 1 et le nouveau quartier urbain de Ha Dinh.

Chaque projet de l’UDIC est censé générer des retours économiques solides tout en créant des zones urbaines écologiques et agréables à vivre, améliorant la qualité de vie et contribuant à un avenir durable pour la capitale.

Favoriser le développement

La résolution 79-NQ/TW revêt une importance particulière pour Hanoi, car elle met en œuvre des plans ambitieux pour l’expansion de la planification urbaine, l’intégration des infrastructures, la transformation numérique et le développement d’une véritable ville intelligente.

Ces objectifs ambitieux nécessitent d’importants capitaux, une coordination étroite et une vision à long terme, atouts que les entreprises publiques estiment posséder. Elles sont de plus en plus sollicitées comme piliers essentiels pour stimuler la modernisation numérique et la croissance verte.

Début 2026, le Comité populaire municipal a inauguré le Centre d’innovation de Hanoi (Hanoi Innovation Centre JSC), le qualifiant d’étape stratégique majeure, tant sur le plan de la vision que sur celui de la structure, pour l’écosystème d’innovation de la ville.

Selon Truong Viêt Dung, vice-président du Comité populaire municipal, cette nouvelle société représente bien plus qu’une simple création bureaucratique. Il s’agit d’un modèle inédit où « l’État définit la direction et les entreprises pilotent ». Ce changement marque une nette transition d’une approche axée sur les politiques publiques à une approche orientée vers le marché, avec deux avancées majeures.

La première réside dans l’innovation institutionnelle : pour la première fois, Hanoi a créé une entité d’innovation sous la forme d’une société par actions à capital public, régie par des règles d’entreprise modernes, garantissant une transparence financière totale, une maîtrise des risques et une réelle responsabilité envers les actionnaires et la loi. L’État conserve 70 % du capital, non pas pour intervenir dans la gestion quotidienne, mais pour assurer la cohérence avec les grands objectifs stratégiques de la capitale.

La seconde avancée majeure concerne son mode de fonctionnement. La société est conçue comme un coordinateur central de l’ensemble de l’écosystème d’innovation de Hanoi, remplaçant ainsi l’ancienne approche dispersée et fragmentée. Au lieu de projets cloisonnés menés par différents départements, elle réorganisera les activités d’innovation selon une logique de marché.

Elle permettra de relier les problématiques urbaines complexes aux compétences des universités et des instituts de recherche, de mettre en relation les jeunes entreprises avec les investisseurs et les marchés, d’intégrer les nouvelles idées technologiques à des projets pilotes contrôlés et de transformer les données brutes en plateformes pour des produits et services concrets. – VNA

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