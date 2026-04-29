Économie

Transports : Dong Nai investira 4,3 milliards de dollars dans trois projets stratégiques

La province de Dong Nai approuve trois grands projets d’infrastructures de transport d’un montant total de plus de 110.000 milliards de dôngs, visant à désengorger les axes stratégiques, renforcer la connectivité régionale et soutenir le développement économique autour de l’aéroport de Long Thành.

L'aéroport international de Long Thanh est en construction et devrait être opérationnel d'ici fin 2026. Photo : VNA
L'aéroport international de Long Thanh est en construction et devrait être opérationnel d'ici fin 2026. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) – Le Conseil populaire de la province méridionale de Dong Nai a approuvé les plans d’investissement de trois grands projets de transport, représentant un montant total de plus de 110.000 milliards de dôngs (4,3 milliards de dollars), visant à renforcer la connectivité entre Dong Nai, Hô Chi Minh-Ville et les principales régions économiques des Hauts Plateaux du Centre, du Centre et du Sud-Ouest.

Lors de sa troisième session, tenue le 28 avril, le Conseil populaire provincial de la 11e législature a adopté une résolution approuvant notamment le prolongement de la ligne de métro Ben Thanh – Suoi Tien jusqu’au nouveau centre administratif de Dong Nai et à l’aéroport international de Long Thanh.

Selon une proposition du Comité populaire provincial, le sud de Dong Nai dispose déjà d’un réseau de transport multimodal, avec la Nationale 51 comme axe vital reliant la région aux ports maritimes et à l’aéroport de Long Thanh. Toutefois, cette route fonctionne actuellement à environ 156 % de sa capacité nominale, entraînant des embouteillages fréquents qui devraient s’aggraver avec la mise en service cette année de grands projets d’infrastructure. Dans ce contexte, le prolongement du métro est jugé nécessaire pour désengorger la Nationale 51, créer un axe de transport public à haute capacité, améliorer la connectivité régionale et soutenir le développement socio-économique.

Les autorités locales ont déclaré que le projet créerait un nouveau corridor de transport, réduirait les embouteillages, notamment sur le tronçon reliant le carrefour de Vung Tau à l'autoroute Ho Chi Minh-Ville – Long Thanh – Dau Giay, et stimulerait le développement urbain le long du fleuve Dong Nai.

La ligne de métro devrait également former un nouveau corridor économique reliant des centres importants tels que Bien Hoa et Long Thanh, dynamisant ainsi les investissements, le commerce et les services, et contribuant à la croissance du PIB régional. Elle soutiendra également le développement d'un système de transport public moderne et multimodal adapté à une porte d'entrée aéroportuaire internationale, améliorant ainsi l'efficacité, la compétitivité et l'image de l'aéroport.

Lors de la même session, le Conseil populaire a également approuvé la construction d’une route surélevée le long de la route nationale 51, reliant le carrefour de Vung Tau à la jonction entre la rue Vo Nguyen Giap et l’autoroute Bien Hoa – Vung Tau.

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Vue de la zone urbaine le long du fleuve Dong Nai et du centre politique et administratif de Dong Nai. Photo : VNA

Les autorités rappellent que la Nationale 51 constitue un axe stratégique reliant les provinces du Sud-Est à Ba Ria – Vung Tau (désormais intégrée à Hô Chi Minh-Ville), tout en connectant les zones industrielles et les ports régionaux aux grands hubs maritimes tels que Cai Mep – Thi Vai.

Les autorités ont souligné que la route nationale 51 constitue un axe de transport essentiel reliant les provinces du Sud-Est à Ba Ria – Vung Tau (désormais intégrée à Ho Chi Minh-Ville), et connectant également les zones industrielles et les ports régionaux aux grands ports maritimes tels que Cai Mep – Thi Vai.

La congestion fréquente sur cet axe a fortement affecté les activités de transport et de logistique, entraînant une hausse des coûts et freinant le développement économique régional.

Le Comité populaire provincial a souligné que la modernisation du tronçon entre le carrefour de Vung Tau et la jonction de la Porte 11 est à la fois nécessaire et urgente afin d'améliorer la capacité de circulation, de réduire les embouteillages et de minimiser les accidents. Cependant, l'élargissement de la route existante se heurte à des difficultés majeures en raison de la forte densité des zones résidentielles le long de cet axe.

Pour pallier ces contraintes, la construction d'une route surélevée est considérée comme une solution appropriée permettant de minimiser les travaux de déblaiement et d'accélérer la mise en œuvre du projet.

Ce projet, long de 6,2 km et comportant six voies, permettra une vitesse maximale de 80 km/h. Il devrait être réalisé entre 2026 et 2029 dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) sous la forme d'un contrat de type BOT (construction-exploitation-transfert), pour un investissement estimé à plus de 16 400 milliards de dongs.

Le Conseil populaire a également approuvé un projet de route reliant le pont Ma Da au périphérique 4 de Hô Chi Minh-Ville.

Selon les autorités locales, le corridor DT.753–DT.761 constitue un axe de transport interne et externe crucial, reliant le nord et le sud de la province de Dong Nai. Il permettra également de réduire le temps de trajet entre les Hauts Plateaux du Centre et l'aéroport international de Long Thanh, ainsi que le complexe portuaire en eau profonde de Cai Mep – Thi Vai.

Ce projet est considéré comme stratégique pour la création d’un axe de transport majeur reliant directement les unités administratives du nord et du sud de Dong Nai. Il facilitera l’acheminement des marchandises et des produits agricoles des Hauts Plateaux du Centre et du nord de Dong Nai vers l’aéroport de Long Thanh et les grands ports maritimes.Il devrait soutenir le développement socio-économique, ainsi que la défense et la sécurité nationales à Dong Nai, dans les Hauts Plateaux du Centre et dans la région économique clé du Sud.

La route aura une longueur totale d'environ 44,5 km et sa réalisation est prévue entre 2026 et 2028. Elle sera développée dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) utilisant un contrat de construction-transfert (BT), financé par le budget de l'État, avec un investissement estimé à 28 790 milliards de dongs. -VNA

#Dong Nai #projets d’infrastructures de transport
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