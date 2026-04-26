Le Vietnam considère une augmentation de la participation étrangère dans l’aviation

Hanoi (VNA) – Le Vietnam examine une proposition visant à relever le plafond de participation étrangère dans son secteur aérien. Cette mesure, perçue comme un assouplissement des contraintes de capitaux, soulève toutefois des inquiétudes quant au contrôle de cette industrie stratégique.



Dans le cadre d’un projet de décret d’application de la Loi sur l’aviation civile, le ministère de la Construction propose de porter le plafond de participation étrangère dans les compagnies aériennes nationales de 34% à 49%.



Selon le ministère, cette proposition a pour objectif d’aider les compagnies aériennes à se développer, à mobiliser des capitaux supplémentaires et à accéder à une expertise internationale en matière de gestion, tout en respectant les engagements d’ouverture des marchés mondiaux.



Le ministère précise que ce relèvement du plafond ne compromettrait pas un contrôle national effectif, garantissant ainsi aux acteurs vietnamiens le maintien de leur pouvoir de décision, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.



Toutefois, des inquiétudes subsistent quant au risque d’affaiblissement du contrôle exercé par l’expansion de la propriété étrangère sur les transporteurs nationaux, avec des conséquences potentielles pour la souveraineté, la sécurité et les intérêts nationaux.



L’aviation est largement considérée comme un secteur d’infrastructure stratégique, étroitement lié à la gestion de l’espace aérien, aux capacités d’intervention d’urgence et à la connectivité nationale. De ce fait, les limitations imposées à la propriété étrangère sont souvent perçues comme des garanties structurelles plutôt que comme des mesures protectionnistes temporaires.



Selon l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), chaque unité de valeur ajoutée par l’aviation peut générer trois à quatre unités de valeur dans des secteurs connexes tels que le tourisme, la logistique et le commerce.



Les experts estiment que le gouvernement doit conserver le contrôle du secteur de l’aviation compte tenu de son rôle crucial dans la défense nationale, la souveraineté de l’espace aérien et la connectivité économique au sens large.



Un enjeu majeur de la gouvernance d’entreprise réside dans la distinction entre propriété et contrôle effectif. En pratique, les actionnaires détenant plus de 35% du capital peuvent exercer une influence considérable sur les décisions stratégiques grâce à leur droit de veto.



Relever le plafond à 49% pourrait donc impacter non seulement la structure du capital, mais aussi les droits de contrôle, selon Trân Tho Dat, président du Conseil scientifique et de formation de l’Université nationale d’économie.



Parallèlement, l’aviation nationale est soumise à une forte pression pour lever des capitaux et se restructurer. Il nécessite des investissements substantiels dans les flottes, les technologies, les infrastructures et les systèmes de maintenance, et demeure très vulnérable aux chocs macroéconomiques tels que la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques.



Les experts soulignent que le plafond actuel de 34% est largement perçu comme un frein à l’attraction d’investisseurs stratégiques, qui recherchent généralement non seulement des rendements financiers, mais aussi un rôle dans la gouvernance et l’orientation stratégique.



Pour les secteurs à forte intensité capitalistique et compétitifs à l’échelle mondiale, tels que l’aéronautique, la capacité d’attirer des investissements étrangers peut contribuer à compléter les ressources financières, faciliter l’accès aux technologies de pointe et améliorer la gouvernance d’entreprise.



Expériences internationales et choix pour le Vietnam



L’expérience internationale montre que la plupart des pays privilégient une ouverture contrôlée plutôt qu’une libéralisation totale. Aux États-Unis, la participation étrangère est plafonnée à 25 % des droits de vote, assortie d’exigences strictes en matière de contrôle interne effectif. Dans l’Union européenne, la participation étrangère peut atteindre 49%, mais le contrôle stratégique doit rester entre les mains des entités de l’UE.



Ces cadres réglementaires soulignent que l’enjeu principal n’est pas la propriété nominale, mais le contrôle effectif des décisions stratégiques.



Certaines compagnies aériennes vietnamiennes ont proposé d’augmenter le plafond de participation étrangère. Lors de sa restructuration en 2024, Bamboo Airways a proposé de relever ce plafond à 49%, arguant que la limite actuelle décourageait les investisseurs en raison de leur participation restreinte aux prises de décision.



Cependant, le ministère du Plan et de l’Investissement, devenu depuis le ministère des Finances, a alors appelé à la prudence, rappelant que le Vietnam avait déjà autorisé un plafond de 49 % avant de le ramener à 30 % en 2016, puis de le porter à 34 % en 2020. Tout ajustement pourrait impacter les parts de marché des compagnies aériennes vietnamiennes.



Le ministère a également souligné que, dans le cadre de ses engagements auprès de l’Organisation mondiale du commerce, le Vietnam ne s’était pas engagé à ouvrir son marché du transport aérien intérieur, mais seulement à autoriser les compagnies aériennes étrangères à proposer leurs services par l’intermédiaire de leurs agences ou agents au Vietnam.



Selon Trân Tho Dat, la question dépasse le simple cadre des limites techniques de participation étrangère et concerne la manière de garantir un équilibre entre efficacité économique et intérêts nationaux.



« Le principal défi pour le Vietnam réside non seulement dans la détermination d’un seuil approprié de participation étrangère, mais aussi dans sa capacité à concevoir un cadre réglementaire efficace », a-t-il déclaré, appelant à une approche prudente où l’ouverture du marché s’accompagne d’une gouvernance d’entreprise nationale renforcée, d’un cadre juridique plus solide et d’un renforcement des capacités de contrôle de l’État.



Il a souligné que le maintien du plafond actuel de 34% préserverait un niveau de contrôle élevé, mais limiterait l’accès aux capitaux et à l’expertise internationale, tandis que le relèvement de ce plafond à 49% pourrait certes débloquer les investissements et améliorer la compétitivité, mais comporterait des risques de transfert de contrôle et de conflits d’intérêts.



Trân Tho Dat a estimé qu’une approche équilibrée devrait être envisagée, impliquant une participation étrangère plus élevée tout en renforçant les mécanismes de surveillance pour garantir le contrôle national des décisions stratégiques.



Un tel cadre nécessiterait un contrôle plus strict des transactions entre parties liées, des prix de transfert et des dépendances technologiques, ainsi que des améliorations en matière de gouvernance d’entreprise et de capacités réglementaires, a-t-il indiqué.



« Une politique saine doit garantir que l’intégration ne compromette pas l’autonomie nationale, mais renforce au contraire les capacités internes de l’économie », a-t-il ajouté.



Le Vietnam compte actuellement six compagnies aériennes nationales : Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Pacific Airlines, Vietnam Airlines et sa filiale Vasco, ainsi que Sun PhuQuoc Airways, qui a rejoint le marché l’année dernière.



Le secteur du transport aérien intérieur a enregistré une forte croissance en 2025, confirmant son rôle de moteur essentiel de l’économie. Selon les statistiques de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, le trafic total du marché est estimé à 83,5 millions de passagers et 1,5 million de tonnes de fret, soit une hausse respective de 10,7% et 18,5% par rapport à l’année précédente. – VNA



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