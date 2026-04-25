Économie

Da Nang lance les travaux du port à conteneurs de Lien Chieu pour dynamiser la logistique

Les travaux du port à conteneurs de Lien Chieu, situé au centre de Da Nang, ont officiellement débuté le 25 avril, marquant une étape majeure pour le développement logistique et maritime du Vietnam.

Cérémonie de lancement officiel de la construction du port à conteneurs de Lien Chieu. Photo : VOV
Cérémonie de lancement officiel de la construction du port à conteneurs de Lien Chieu. Photo : VOV


Da Nang, 25 avril (VNA) - Les travaux du port à conteneurs de Lien Chieu, situé au centre de Da Nang, ont officiellement débuté le 25 avril, marquant une étape majeure pour le développement logistique et maritime du Vietnam.

Ce projet ambitieux vise à dynamiser les services logistiques, l’industrie portuaire et le développement urbain, tout en renforçant la place du pays sur les routes maritimes mondiales.


Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que ce projet contribuera à stimuler la croissance économique tout en consolidant la défense et la sécurité nationales.

Avec un investissement total estimé à 45 300 milliards de dôngs, le port comprendra huit postes d’accostage pour porte-conteneurs d’une longueur totale de 2 750 mètres, capables d’accueillir des navires jusqu’à 18 000 EVP (équivalent à vingt pieds).

L’infrastructure affichera une capacité nominale de 5,7 millions d’EVP par an, soit environ 74 millions de tonnes de marchandises. La première phase devrait atteindre une capacité de 4 millions d’EVP par an dans les trois ans suivant sa mise en service.

Le projet est développé par une coentreprise réunissant Hateco Group et APM Terminals (Pays-Bas).

Pensé comme un écosystème logistique intégré, Lien Chieu combinera terminaux fluviaux, entrepôts, services douaniers, manutention de conteneurs et plateforme opérationnelle centrale, avec une connexion directe au réseau ferroviaire national afin de favoriser le transport multimodal.

Le port fonctionnera selon un modèle de port vert et intelligent et mettra en œuvre les technologies de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle, ainsi que des solutions d'automatisation et d'énergie propre, afin de réduire les émissions et de respecter les normes environnementales.

Pham Gia Tuc a rappelé que les plus de 3 200 kilomètres de côtes vietnamiennes et la proximité des grandes routes maritimes internationales offrent des atouts majeurs pour le développement de l’économie maritime.

Inscrit dans le plan directeur national des ports pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, Lien Chieu est appelé à devenir une porte d’entrée internationale et un point d'arrivée clé du corridor économique Est-Ouest.

Le responsable a également souligné que les infrastructures partagées du port, soutenues par près de 3 500 milliards de dôngs d’investissements publics, ont été accélérées pour accompagner le projet.

Il a exhorté les investisseurs à garantir qualité, sécurité et respect du calendrier, tout en appelant les partenaires étrangers à transférer à leurs homologues vietnamiens leurs technologies avancées en matière de gestion et d’exploitation.

Il a enfin demandé aux autorités de Da Nang d’accélérer la connectivité des infrastructures afin d’optimiser l’efficacité du futur complexe portuaire, soulignant que Lien Chieu constitue non seulement un projet d’infrastructure majeur, mais aussi un maillon stratégique des chaînes logistiques nationales et internationales. - VNA

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#Da Nang #port à conteneurs de Lien Chieu #logistique
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