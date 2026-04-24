Deux aciéries vietnamiennes réintégrées sur la liste mexicaine des importateurs agréés

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Hanoï (VNA) - Le ministère mexicain de l’Économie a actualisé le 22 avril, la liste des aciéries éligibles à l’exportation vers le marché mexicain, en y réintégrant deux entreprises vietnamiennes après près d’un an d’exclusion du système de contrôle des importations.

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Selon le Bureau commercial du Vietnam au Mexique, cette décision contribue à rétablir partiellement les flux commerciaux d’acier entre les deux pays, alors que les autorités mexicaines renforcent le contrôle de l’origine et des normes techniques des produits importés.

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Depuis mai 2025, l’ensemble des entreprises sidérurgiques vietnamiennes avaient été retirées de cette liste en raison d’exigences administratives et techniques, perturbant fortement les exportations. D’après l’Vietnam Steel Association, le Mexique constitue un marché clé en Amérique latine, notamment pour l’acier laminé à froid, l’acier galvanisé et les matériaux de construction.

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La réintégration de ces deux entreprises résulte d’échanges soutenus entre les autorités des deux pays ainsi que des efforts déployés par les entreprises concernées pour satisfaire aux exigences techniques, notamment en matière de traçabilité et de procédés de production. Les démarches ont été menées à la fois sur les plans technique et diplomatique afin de lever progressivement les obstacles.

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Le ministère mexicain de l’Économie a souligné que cette révision s’inscrit dans une politique commerciale visant à renforcer la production nationale et à réduire la dépendance aux importations, dans un contexte de concurrence accrue des aciers à bas coût.

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Le Bureau commercial du Vietnam a recommandé aux entreprises de suivre de près l’évolution des politiques mexicaines, d’améliorer leur conformité aux normes techniques, notamment en matière d’origine, d’environnement et de transparence, et de renforcer la coordination avec les autorités pour protéger leurs intérêts.

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Il poursuivra par ailleurs ses échanges avec les institutions mexicaines, dont la Chambre nationale de l’industrie du fer et de l’acier, afin de faciliter davantage l’accès des produits vietnamiens à ce marché.

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La réintégration progressive des entreprises vietnamiennes sur la liste des aciéries éligibles apparaît ainsi comme un signal positif pour les échanges bilatéraux, mais aussi comme un test de la capacité d’adaptation de l’industrie sidérurgique vietnamienne face à l’évolution des exigences du commerce mondial. -VNA

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