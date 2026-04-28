Économie

Aéroport de Noi Bai : plus de 650 vols attendus pour le pic du 29 avril

La journée la plus chargée devrait être celle du 29 avril, avec un total de 652 vols servis à l'aéroport international de Noi Bai, soit une progression de 9,4 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de passagers est estimé à 113.631, en hausse de 15 % par rapport au niveau habituel et de 12,4 % sur un an.

Des passagers à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo : VNA
Des passagers à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï, prévoit une hausse significative de son activité à l’occasion des congés nationaux des 30 avril et 1er mai, avec une augmentation estimée de 10 % à 15 % du volume de passagers et de vols par rapport à la normale.

La journée la plus chargée devrait être celle du 29 avril, avec un total de 652 vols, soit une progression de 9,4 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de passagers est estimé à 113.631, en hausse de 15 % par rapport au niveau habituel et de 12,4 % sur un an.

Dans le détail, le trafic international devrait atteindre 323 vols (+13 % sur un an) pour 52.102 passagers, soit une forte progression de 29,1 % en glissement annuel.

Le trafic intérieur est quant à lui estimé à 329 vols et 61.529 passagers, en hausse respectivement de 2,8 % et 1,3 % sur un an, mais de 11,5 % et 17,3 % par rapport au niveau habituel.

Les représentants de l’aéroport de Noi Bai ont souligné que, malgré les incertitudes liées à l’approvisionnement et aux coûts des carburants ayant entraîné certaines réductions de fréquences, la dynamique de croissance reste soutenue, notamment grâce à l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes et à l’augmentation des rotations internationales.

L’aéroport mettra en œuvre des mesures de sécurité renforcées de niveau 1 du 29 avril au 4 mai 2026, afin de garantir la sûreté des passagers dans un contexte de forte affluence. Il s’agit du niveau le plus élevé du dispositif de sûreté renforcée à trois niveaux (1, 2 et 3).

Selon les dispositions en vigueur, le niveau 1 correspond à un degré de vigilance préventive, appliqué lors des grandes fêtes ou des événements importants. Il ne s’agit pas d’une situation d’urgence, mais d’une mesure anticipative visant à renforcer les contrôles de sécurité et à garantir une sûreté maximale des passagers dans un contexte de forte affluence. - VNA

#aéroport international de Noi Bai #congés nationaux des 30 avril et 1er mai #volume de passagers Hanoi
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