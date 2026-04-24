Le Vietnam maintient une forte dynamique de croissance malgré les incertitudes mondiales, selon l’AMRO

Hanoï (VNA) - L’économie vietnamienne continue d’afficher une forte dynamique de croissance malgré les incertitudes mondiales persistantes, selon un communiqué de presse sur les perspectives économiques du Vietnam publié le 24 avril par le Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3 (AMRO).

Cette évaluation préliminaire fait suite à la visite de consultation annuelle de l’AMRO au Vietnam, qui s’est déroulée du 23 mars au 3 avril.

Selon l’AMRO, l’économie vietnamienne a démontré une remarquable résilience face à un environnement international instable. La croissance reste soutenue par un secteur manufacturier tourné vers l’exportation, des flux durables d’investissements directs étrangers (IDE) et une demande intérieure stable. Toutefois, l’expansion rapide du crédit fait apparaître des signes initiaux d’accumulation de risques. L’institution souligne ainsi la nécessité d’une coordination prudente des politiques économiques afin de préserver la stabilité macrofinancière et de contenir les pressions émergentes.

L’économiste principal de l’AMRO, Anthony Tan, a souligné qu’après une croissance exceptionnellement forte l’année dernière, l’économie vietnamienne devrait enregistrer une progression d’environ 7,2 % sur la période 2026-2027. La demande intérieure devrait demeurer solide grâce au maintien des mesures de soutien, notamment la prolongation de la réduction de la TVA et la poursuite des investissements publics dans les infrastructures.

L’AMRO a constaté que l’inflation est restée contenue jusqu’à présent, demeurant inférieure au plafond opérationnel de 4,5 % fixé par le gouvernement. Cependant, l’escalade des tensions au Moyen-Orient depuis le 28 février a fait grimper les prix mondiaux de l’énergie, entraînant une forte hausse des prix des carburants à la pompe au Vietnam début mars. La croissance soutenue du crédit et l’augmentation des dépenses publiques devraient également accentuer les pressions inflationnistes.

Opérations de chargement et de déchargement de marchandises au port de Cat Lai, relevant du système portuaire maritime de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Sur le plan extérieur, l’excédent du compte courant du Vietnam est resté élevé en 2025, soutenu par la stabilité des exportations de marchandises et par d’importants transferts de fonds des Vietnamiens résidant à l’étranger.

L’organisation estime néanmoins que le Vietnam fait face à un environnement de risques de plus en plus complexe. La flambée des prix de l’énergie pourrait peser lourdement sur la croissance en alimentant l’inflation et en affaiblissant la demande intérieure. Par ailleurs, le modèle de croissance vietnamien, bien que performant, devient plus vulnérable aux tensions commerciales croissantes et aux chocs extérieurs.

Face à ces défis, l’AMRO recommande une politique économique coordonnée et prudente. La politique budgétaire devrait privilégier un soutien ciblé aux secteurs les plus exposés à la hausse des coûts énergétiques, plutôt qu’un élargissement généralisé des dépenses publiques. Sur le plan monétaire, l’institution préconise un resserrement progressif de la politique accommodante, accompagné d’une surveillance étroite de la liquidité et du marché des changes.

À plus long terme, l’AMRO appelle le Vietnam à accélérer la modernisation industrielle, à renforcer les liens entre IDE et entreprises nationales, à moderniser les cadres de politique monétaire et financière, ainsi qu’à poursuivre les réformes du secteur financier et des marchés de capitaux afin d’améliorer l’allocation des ressources et de limiter les sorties de capitaux.

L’AMRO est une organisation internationale créée pour soutenir la résilience macroéconomique et la stabilité financière de la région ASEAN+3, qui regroupe les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ainsi que la Chine, le Japon et la République de Corée. -VNA