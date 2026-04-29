Économie

Quang Tri : To Lam appelle à redéfinir l’espace de développement et à accélérer la croissance

En visite de travail à Quang Tri à l’occasion du 51ᵉ anniversaire de la Réunification nationale, le dirigeant o Lam a salué les efforts locaux tout en pointant des limites structurelles, appelant à une transformation stratégique fondée sur l’axe Est-Ouest et une gouvernance plus efficace.

Le secrétaire général du Parti, président To Lam prend la parole lors d'une séance de travail avec le Comité permanent du Comité du Parti de la province de Quang Tri. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti, président To Lam prend la parole lors d'une séance de travail avec le Comité permanent du Comité du Parti de la province de Quang Tri. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) - À l’occasion du 51ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays (30 avril 1975 – 30 avril 2026), poursuivant son voyage de travail dans la province de Quang Tri au Centre, dans l’après-midi du 29 avril, le secrétaire général du Parti, président To Lam et une mission centrale l’accompagnant ont travaillé avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti sur les résultats de la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, de la Résolution du premier Congrès du Parti provincial, ainsi que d’autres résolutions centrales et sur les principales missions à venir.

​Le dirigeant a hautement apprécié les efforts du Parti, des autorités, saluant les contributions des forces armées, de la communauté des entreprises et des habitants locaux au cours de la période écoulée.

​Outre les résultats obtenus, jugés très appréciables, il a également souligné plusieurs limites, notamment une base économique et des moteurs de croissance encore fragiles ; des infrastructures et une valorisation du potentiel insuffisantes ; des lacunes dans l’opération de l’administration locale à deux niveaux, la réforme administrative et la transformation numérique.

​To Lam a demandé à la province de redéfinir son espace de développement autour de la stratégie "s’étendre vers l’Est, rayonner vers l’Ouest". "S’étendre vers l’Est" signifie faire de la mer le principal axe de développement économique et la direction centrale de l’expansion. Cela implique d’intégrer les méthodes de transport et de logistique pour "rayonner vers l’Ouest", diffuser les fonctions de l’économie maritime vers l’ouest et s’étendre à d’autres régions et territoires. En conséquence, l’axe Est-Ouest devient l’axe de réorganisation de l’espace de production, de la logistique, des zones urbaines, des liaisons régionales et des connexions stratégiques avec le Laos, la Thaïlande, le Myanmar et la sous-région du Mékong.

​Le dirigeant a aussi suggéré de développer fortement les secteurs à fort potentiel : économie maritime, énergie, tourisme, agriculture de haute technologie et industrie de transformation.

​Pour atteindre l’objectif de croissance de 10,6 % en 2026, il a exigé des scénarios de gestion détaillés par mois, trimestre, secteur, projet et territoire, avec une identification claire des ressources, des obstacles et des responsabilités. L’investissement public doit jouer un rôle moteur, en se concentrant sur les infrastructures stratégiques.

​Quang Tri doit également accélérer le développement des infrastructures numériques jusqu’au niveau local, améliorer les compétences numériques, et construire des bases de données partagées sur le foncier, les entreprises, l’investissement, la planification, les actifs publics et les procédures administratives, afin de simplifier, rendre plus transparentes et moins coûteuses les démarches pour les citoyens et les entreprises.

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Le secrétaire général du Parti, président To Lam travaille avec le Comité permanent du Comité du Parti de la province de Quang Tri. Photo : VNA

​Le secrétaire général du Parti, président To Lam a appelé à renforcer les politiques en matière de culture, d’éducation, de santé et de sécurité sociale, notamment dans les zones frontalières et auprès des minorités ethniques. Il a insisté sur la nécessité de respecter les délais de construction et la qualité des internats scolaires dans les zones frontalières, de réorganiser les postes de santé communaux et d’intensifier les politiques de reconnaissance envers les personnes méritantes et les populations affectées par la guerre.

Enfin, il a souligné que la province doit associer développement économique et renforcement de la défense et de la sécurité ; lutter efficacement contre les trafics, la criminalité et les activités illégales, tout en renforçant la coopération avec les localités du Laos et les partenaires internationaux afin de transformer les zones frontalières en espaces dynamiques d’échanges économiques, culturels et environnementaux. - VNA

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