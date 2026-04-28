Économie

L’éclairage LED soutient la pêche durable et améliore les rendements

Les systèmes LED sont stables, économiques et optimisent la productivité grâce à une meilleure pénétration dans l’eau et à des spectres lumineux optimisés qui attirent les espèces à forte valeur ajoutée, garantissant ainsi des prises régulières.

Bateaux de pêche dans le port de pêche de Lach Quèn. Actuellement, la quasi-totalité des bateaux de pêche hauturière de la commune de Quynh Phu, province de Nghê An, sont équipés de systèmes d'éclairage LED.
Bateaux de pêche dans le port de pêche de Lach Quèn. Actuellement, la quasi-totalité des bateaux de pêche hauturière de la commune de Quynh Phu, province de Nghê An, sont équipés de systèmes d'éclairage LED.

Nghê An (VNA) – Face à la flambée des prix du carburant, les armateurs de la commune de Quynh Phu, dans la province de Nghê An, délaissent le chalutage au profit de la pêche à la senne coulissante et adoptent des systèmes d’éclairage LED modernes. Ce changement permet de réduire les coûts, de stabiliser les rendements et d’améliorer l’efficacité globale.

En 2019, Lê Van Thành, propriétaire du bateau NA-90463-TS, a testé l’éclairage LED en remplaçant la moitié de ses ampoules halogènes. L’essai a démontré une meilleure concentration des poissons et une réduction de la charge du générateur. Il a ensuite investi plus de 350 millions de dôngs (13.300 dollars) en 2023 pour une conversion complète aux LED, et fin 2025, il avait modernisé 11 unités avec des modèles plus récents et plus performants.

Lê Van Thành a fait savoir que les systèmes LED sont stables, économiques et améliorent la productivité grâce à une meilleure pénétration dans l’eau et à des spectres lumineux optimisés qui attirent les espèces de grande valeur, garantissant ainsi des prises régulières.

Les pêcheurs des ports de Lach Con et de Lach Thoi ont souligné les inconvénients des lampes halogènes et à mercure traditionnelles, qui consomment de grandes quantités de carburant, émettent du CO₂, génèrent de la chaleur et des rayonnements UV nocifs pour l’équipage, et nécessitent 10 à 15 minutes pour redémarrer. Les LED, en revanche, offrent un éclairage instantané, une plus grande portée et un meilleur éclairage directionnel, améliorant considérablement la couverture efficace.

Par conséquent, l’adoption des LED a permis d’augmenter les prises de 10 à 16% tout en réduisant les coûts de carburant de 20 à 30%, améliorant ainsi la qualité des produits de la mer et augmentant les revenus.

Cette technologie permet également d’éviter l’utilisation de mercure et de métaux lourds, contribuant ainsi à réduire les déchets et à protéger l’environnement.

Les autorités locales constatent que le secteur de la pêche est soumis à une pression croissante due au changement climatique, à la raréfaction des ressources, aux exigences accrues en matière de durabilité et à la hausse du coût du carburant, qui représente désormais jusqu’à 70 % des dépenses de sortie en mer, rendant les mises à niveau technologiques de plus en plus urgentes.

Quynh Phu, l’un des plus importants centres de pêche de la province, avec près de 850 navires, dont plus de 350 de plus de 15 mètres de long, a constaté une adoption généralisée des LED depuis 2018. Plus de 90% des bateaux hauturiers utilisent désormais ce système.

Le vice-président du Comité populaire communal, Cao Xuân Diêp, a décrit cette transition comme une étape concrète vers la modernisation de la flotte et des pratiques de pêche plus avancées.

Les autorités encouragent également les pêcheurs à investir dans des systèmes de surveillance des navires (VMS), des équipements modernes de détection des poissons et des outils de prévision des zones de pêche afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les risques et de se conformer à la réglementation anti-pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Des formations et un accès facilité aux financements à taux préférentiels sont mis en place pour accompagner cette transition.

Dans le même temps, il est recommandé aux pêcheurs de remplacer leurs systèmes d’éclairage vieillissants par des produits LED fiables afin de maintenir les performances et d’optimiser les coûts pour chaque sortie de pêche. – VNA

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#éclairage LED #pêche à la senne coulissante #bateaux de pêche #pêche durable
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