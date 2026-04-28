L’exportation culturelle, un levier pour valoriser les marques vietnamiennes

Hanoi (VNA) – Face à une concurrence mondiale qui se concentre désormais sur la valeur plutôt que sur le prix, l’intégration de l’identité culturelle aux produits apparaît comme une voie stratégique permettant aux marchandises vietnamiennes de se démarquer.



Cette approche positionne le pays pour transformer son riche patrimoine culturel en atout commercial, conformément à la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement culturel. Cette résolution définit une stratégie claire pour intégrer la culture aux activités économiques, commerciales et extérieures, élargissant ainsi les marchés tout en renforçant la compétitivité nationale. Elle reflète un changement fondamental vers l’exportation de produits à forte valeur ajoutée. Dans cette stratégie, la culture n’est pas seulement un fondement spirituel, mais aussi un «langage» à travers lequel les produits vietnamiens racontent leur histoire au monde.



Les offices du commerce du Vietnam à l’étranger jouent de plus en plus le double rôle d’«ambassadeurs», promouvant le commerce tout en diffusant la culture. Les activités de promotion ont évolué, passant d’une simple mise en relation de l’offre et de la demande à de véritables expériences culturelles immersives. Les semaines dédiées aux produits vietnamiens dans les principaux réseaux de distribution en Europe, notamment en France, ne se limitent plus à la simple présentation de produits, mais deviennent de véritables vitrines de la culture vietnamienne.



Ces événements transforment les espaces de vente en lieux d’expérience, où des symboles tels que les fleurs de lotus, les chapeaux coniques, les célébrations traditionnelles du Nouvel An traditionnel et la cuisine vietnamienne tissent des liens émotionnels avec les consommateurs. Ce passage d’une consommation matérielle à une expérience immersive contribue à valoriser durablement les produits vietnamiens.



Au Cambodge, une approche différente est adoptée : la culture est véhiculée par des supports de communication tels que des publications sur l’environnement d’investissement vietnamien, contribuant ainsi à une image nationale dynamique et ouverte, tout en développant les relations avec les partenaires internationaux.



Parallèlement, les entreprises innovent également en intégrant des éléments culturels à leurs produits. Nonla Vietnam Global, par exemple, a fait du café un véritable symbole culturel grâce à des designs inspirés des chapeaux coniques, des emballages sur le thème de l’ao dai et des saveurs originales comme le durian, le café salé et le café aux œufs, renforçant ainsi la notoriété de la marque sur les marchés internationaux. Ses produits sont désormais disponibles dans les principales enseignes de distribution et sur les plateformes de commerce électronique mondiales telles que AEON, Amazon et Shopify.



Espace d'exposition des produits vietnamiens au supermarché Carrefour de Verdun, en France. Photo : VNA

L’intégration des industries culturelles au commerce, conjuguée au développement de contenus créatifs tels que les mascottes et l’animation, permet aux marques de maintenir un lien plus étroit avec les consommateurs. Plus largement, les éléments culturels créent une différenciation difficilement imitable, offrant aux produits vietnamiens un avantage concurrentiel durable sur des marchés de plus en plus exigeants.



Cependant, faire de l’exportation culturelle une stratégie efficace nécessitera des efforts coordonnés. Une coopération renforcée entre les autorités de régulation, les offices commerciaux et les entreprises est indispensable pour construire un message national unifié, garantissant que les produits et les activités promotionnelles contribuent à une image de marque vietnamienne cohérente plutôt qu’à des récits fragmentés.



Parallèlement, les entreprises doivent investir plus systématiquement dans la conception, la créativité et les études de marché afin de s’assurer que les récits culturels trouvent un écho auprès des publics cibles. La culture ne peut être imposée ; elle doit être traduite sous des formes que les consommateurs du monde entier peuvent comprendre et auxquelles ils peuvent s’identifier. Cela représente à la fois un défi et une opportunité pour renforcer la capacité créative des entreprises vietnamiennes.



En outre, les industries culturelles devraient être considérées comme un pilier de la stratégie d’exportation. Lorsque les produits culturels, de la gastronomie à la mode en passant par les contenus numériques, sont correctement développés, ils soutiennent non seulement les exportations de biens, mais deviennent également des secteurs économiques à forte valeur ajoutée à part entière.



À l’ère de la mondialisation, une marque nationale se définit non seulement par ses chiffres d’exportation, mais aussi par sa capacité à toucher les consommateurs du monde entier. L’exportation culturelle n’est donc pas qu’une simple stratégie économique ; c’est une démarche visant à affirmer l’identité et le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale. Lorsque les produits deviennent des ambassadeurs culturels, les marchandises vietnamiennes peuvent voyager plus loin et marquer durablement les consommateurs du monde entier. – VNA