Économie

Cà Mau met l’agriculture à l’honneur avec son 1er concours de riz du delta du Mékong

Pham Van Thiêu, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a souligné en ouverture que la province avait intensifié l’application des technologies de pointe en matière d’agriculture résiliente face au changement climatique, tout en promouvant des modèles économiques verts et circulaires et en accélérant la transformation numérique.

Cérémonie d'ouverture de la Semaine de la science, des technologies, de la culture et du tourisme 2026 et du premier du «Meilleur riz du delta du Mékong ». Photo: VGP
Cérémonie d'ouverture de la Semaine de la science, des technologies, de la culture et du tourisme 2026 et du premier du «Meilleur riz du delta du Mékong ». Photo: VGP

Cà Mau (VNA) – La province de Cà Mau a lancé samedi 25 avril sa Semaine de la science, des technologies, de la culture et du tourisme 2026, organisée en parallèle du premier concours du «Meilleur riz du delta du Mékong».

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Pham Van Thiêu, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a souligné le rôle essentiel de la science et de la technologie comme moteurs de la croissance socio-économique.

Le responsable a noté que la province avait intensifié l’application des technologies de pointe dans l’agriculture résiliente au changement climatique, tout en promouvant des modèles économiques verts et circulaires et en accélérant la transformation numérique.

Outre ses atouts agricoles, Cà Mau possède un riche patrimoine culturel et abrite un écosystème de mangroves unique, ce qui lui confère un fort attrait touristique, notamment au cap de Cà Mau, à l’extrême sud du pays. L’intégration des technologies à la culture et au tourisme sera déterminante pour valoriser les produits locaux et projeter une image dynamique et accueillante de la province, a-t-il affirmé.

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Pham Van Thiêu, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial s’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : baophapluat.vn

Cette événement d’une semaine propose plus de 400 stands agencés dans un format ouvert, moderne et convivial. Les zones d’exposition mettent en lumière des secteurs clés tels que le riz, le sel et les produits OCOP (À chaque commune son produit), tout en servant de plateforme pour promouvoir les échanges commerciaux, les modèles de production durables et adaptés au climat, et optimiser les chaînes de valeur du secteur agricole du delta du Mékong.

L’un des moments forts est une exposition consacrée aux technologies et à l’innovation, avec plus de 50 stands proposant des expériences immersives et interactives. Les visiteurs peuvent y découvrir des applications concrètes dans des domaines tels que l’administration numérique, l’économie numérique, les villes intelligentes, l’agriculture numérique, les services numériques et les drones, ainsi que des solutions présentées par de grandes entreprises comme Viettel, CT Group, VNPT, FPT et MobiFone.

Une zone interactive, développée conjointement par le Centre d’entrepreneuriat et d’innovation de Cà Mau (CiNEC) et les écoles FPT de Cân Tho, enrichit l’événement en offrant un espace moderne et connecté, conçu pour stimuler la créativité et l’innovation.

Au menu figurent également diverses activités, telles que le concours du «Meilleur riz du delta du Mékong», un séminaire sur les liens entre production et consommation de riz, un concours culinaire, un atelier sur la préservation du patrimoine et le développement touristique, des spectacles culturels et un forum dédié aux startups et à l’innovation.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les organisateurs ont décerné le premier prix du concours à la Coopérative agricole générale Ba Dinh de la province de Cà Mau. – VNA

source
#concours du «Meilleur riz du delta du Mékong» #Semaine de la science et de la technologie
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