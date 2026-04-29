Économie

Les exportations électroniques vietnamiennes en forte croissance début 2026

Jusqu'au 15 avril 2026, les exportations vietnamiennes de produits électroniques a enregistré une progression marquée, avec une hausse globale de 55,4 % en glissement annuel. Ce secteur demeure le principal pilier des exportations vietnamiennes, contribuant fortement à la croissance.

Chaîne d'assemblage d'ordinateurs portables de la Sarl Heesung Electronics Vietnam. Photo : VNA
Chaîne d'assemblage d'ordinateurs portables de la Sarl Heesung Electronics Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de produits électroniques ont fortement accéléré, reflétant une dynamique positive des investissements visant à renforcer les capacités de production face à une demande mondiale soutenue, avec un volume croissant de commandes orientées vers le pays.

Au 15 avril 2026, le secteur a enregistré une progression marquée, avec une hausse globale de 55,4 % en glissement annuel. Les exportations d’ordinateurs, de produits électroniques et de composants ont atteint 36,5 milliards de dollars, en hausse de 47,3 % (soit 11,75 milliards de dollars supplémentaires), tandis que celles de téléphones et de leurs composants se sont élevées à 18,9 milliards de dollars, en progression de 19,7 % (soit 3,11 milliards de dollars de plus). Grâce à cette dynamique, le secteur électronique continue de jouer un rôle moteur, contribuant à porter la croissance globale des exportations à près de 20 % sur les quatre premiers mois de l’année. Selon les statistiques préliminaires des douanes, les exportations totales ont atteint 144,58 milliards de dollars, en hausse de 20,3 %, soit une augmentation de 24,4 milliards de dollars par rapport à la même période de 2025.

La production suit l’évolution de la demande en machines, équipements et matières premières, dont les importations ont fortement augmenté pour atteindre 56,93 milliards de dollars. Le total des importations de machines du secteur électronique a dépassé 110 milliards de dollars après trois mois et demi, un niveau record.

Selon Do Thi Thuy Huong, vice-présidente et secrétaire générale de l’Association des entreprises électroniques du Vietnam (VEIA), cette augmentation des importations traduit une phase d’investissement initiale dans un nouveau cycle de production. Le secteur se caractérise par un processus nécessitant des importations importantes de composants, suivies d’une transformation avant exportation. Les entreprises doivent généralement importer équipements et matières premières deux à quatre mois avant la mise sur le marché des produits finis. Ainsi, la hausse des importations constitue un indicateur des préparatifs en cours pour honorer de grandes commandes dans les prochains cycles.

Des groupes majeurs tels que Samsung, LG, Pegatron et Foxconn déploient leurs plans dans de nombreuses zones industrielles au Vietnam, qui s’affirme comme un centre clé d’assemblage et de fabrication d’équipements électroniques en Asie du Su-d’Est. Une fois leurs chaînes opérationnelles à pleine capacité, les produits finis seront massivement exportés vers les marchés internationaux, en particulier les États-Unis, l’Union européenne et l’Asie du Nord-Est.

Aujourd’hui, plus de 90 % des importations de machines, composants et matières premières servent directement la production d’exportation, permettant aux entreprises d’accroître rapidement leur capacité.

Les exportations vietnamiennes de produits électroniques ont ainsi triplé, passant de 47 milliards de dollars en 2015 à plus de 165 milliards de dollars en 2025, une croissance étroitement liée à l’intégration du pays dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

En 2025, le Vietnam a exporté près de 52 milliards de dollars de produits électroniques et de composants, dont les ordinateurs et équipements connexes ont représenté 81,4 %, tandis que les téléphones et composants ont atteint 9,86 milliards de dollars, soit une hausse de 0,4 % sur un an.

Les exportations vers les États-Unis ont fortement progressé, tant en volume qu’en valeur, illustrant la montée en gamme des produits fabriqués au Vietnam. D’autres marchés majeurs ont également enregistré des performances solides, avec 10,89 milliards de dollars vers l’Union européenne (+9,9 %), 10,29 milliards vers l’ASEAN (+16,89 %) et 33,69 milliards vers la Chine.
Les facteurs géopolitiques et les ajustements des chaînes d’approvisionnement offrent de nouvelles opportunités. Selon la VEIA, les stratégies dites « China +1 » ainsi que les accords de libre-échange de nouvelle génération stimulent la relocalisation industrielle vers des pays comme le Vietnam, l’Inde ou le Mexique.

Toutefois, les tensions commerciales et les fluctuations logistiques continuent d’exercer des pressions. Au cours des quinze premiers jours d’avril 2026, les exportations électroniques ont reculé d’environ 3 milliards de dollars par rapport à fin mars, en raison d'un repli dans le segment des téléphones et de leurs composants.

Malgré ces défis, le secteur électronique demeure le principal pilier des exportations vietnamiennes, contribuant fortement à la croissance et à la consolidation de la position du pays sur les marchés internationaux. -VNA

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