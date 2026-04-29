Politique

Hanoï et Tokyo renforcent leur coopération en matière de technologie et de développement durable

En visite de travail au Japon, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a multiplié les rencontres avec les autorités de Tokyo et des partenaires internationaux afin de renforcer la coopération dans les domaines des hautes technologies, de l’intelligence artificielle, des infrastructures urbaines et du développement durable.

Le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Vu Dai Thang et la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko. Photo: VNA
Le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Vu Dai Thang et la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - En déplacement au Japon le 28 avril, une délégation de haut niveau de la ville de Hanoï, conduite par le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, a rencontré la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, et a participé au salon technologique SusHi Tech Tokyo 2026 ainsi qu’au sommet 2026 du Global City Network for Sustainability (G-NETS).

Lors de la rencontre, la gouverneure de Tokyo a salué la participation de Hanoï au forum G-NETS ainsi qu’au dialogue consacré au développement durable entre Tokyo et les capitales de l’ASEAN. Elle a exprimé le souhait que cette initiative contribue à renforcer les liens entre la capitale japonaise et les grandes métropoles d’Asie du Sud-Est, en particulier Hanoï.

Vu Dai Thang a remercié les autorités de Tokyo pour leur invitation au forum consacré aux technologies durables et à l’intelligence artificielle. Selon lui, la tenue du G-NETS pour la troisième année consécutive contribue à consolider les échanges entre métropoles mondiales. Il a souligné que les discussions autour de l’IA et du développement de technologies durables revêtaient une importance particulière et répondaient pleinement aux enjeux actuels du développement urbain.

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Panorama de la rencontre entre la délégation de haut niveau de Hanoï et la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko. Photo: VNA

Le responsable hanoïen a rappelé que le mémorandum de coopération signé en 2013 entre Hanoï et Tokyo avait permis de renforcer les échanges dans plusieurs domaines, notamment l’économie, l’industrie et la protection de l’environnement. Il a plaidé pour un approfondissement de la coopération dans les secteurs des hautes technologies, de la transition verte et de la transition énergétique, tout en invitant la gouverneure de Tokyo à effectuer prochainement une visite à Hanoï.

Lors du sommet G-NETS, Vu Dai Thang a présenté une intervention consacrée à "l’intelligence artificielle et aux technologies numériques". Il a indiqué que Hanoï appliquait désormais le principe "AI First", plaçant les données et l’IA au cœur de la construction d’une administration numérique et de la modernisation de la gouvernance urbaine. L’IA est déjà utilisée dans plusieurs services publics afin d’améliorer l’efficacité administrative et les interactions avec les citoyens, notamment via la plateforme iHanoi.

Interrogé sur les inquiétudes liées à d’éventuelles suppressions massives d’emplois, il a estimé que l’intelligence artificielle devait avant tout être mise au service des citoyens et des entreprises. Selon lui, son développement n’entraînera pas de licenciements à grande échelle, mais plutôt une recomposition des emplois en fonction des compétences, accompagnée de politiques de protection des travailleurs. L’objectif, a-t-il souligné, est d’améliorer la qualité de l’emploi plutôt que d’en réduire le volume.

En marge des activités, la délégation de Hanoï a visité le salon SusHi Tech Tokyo 2026 au centre d’exposition Tokyo Big Sight, où Vu Dai Thang s’est félicité du dynamisme des entreprises vietnamiennes spécialisées dans la transformation numérique et les start-up technologiques.

Lors d’un entretien avec un représentant de la Banque asiatique de développement (BAD), le président du Comité populaire de Hanoï a mis en avant les importants besoins de financement de la capitale vietnamienne pour soutenir sa croissance et ses projets d’infrastructures. Il a notamment exprimé sa reconnaissance pour le soutien apporté par la banque au projet de ligne ferroviaire urbaine n°3 de Hanoï.

Le directeur général du Département Asie du Sud-Est de la BAD, Winfried Wicklein, a assuré que les équipes techniques de la banque poursuivraient leurs efforts afin d’achever rapidement ce projet. Il a également évoqué de futures coopérations possibles avec Hanoï dans les domaines du transport urbain, des sciences et des technologies.

Le 29 avril, la délégation de Hanoï poursuivra son programme de travail au Japon avec plusieurs rencontres prévues avec des ministères japonais, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), le groupe Sumitomo, ainsi qu’une participation au dialogue entre Tokyo et les capitales des pays de l’ASEAN, présidé par la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko.-VNA

#G-NETS #Hanoï #Tokyo #BAD #JICA #ASEAN
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