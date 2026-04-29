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Le général Vo Nguyen Giap et les Héros morts pour la Patrie au cœur d’un hommage solennel

Dans une atmosphère de profond recueillement, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam a déposé des fleurs, brûlé de l’encens et observé une minute de silence devant la sépulture du général Vo Nguyen Giap, saluant la mémoire de l’éminent élève du Président Ho Chi Minh et premier général d’armée du pays.

Le secrétaire général et président To Lam dépose des fleurs au cimetière national des martyrs de Truong Son. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam dépose des fleurs au cimetière national des martyrs de Truong Son. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) – À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a effectué le 29 avril une visite dans la province de Quang Tri pour rendre hommage au général Vo Nguyen Giap.

Il est également allé déposer des fleurs et offrir de l’encens aux Héros morts pour la Patrie au site historique national spécial de Gianh et au cimetière national de Truong Son.

Dans une atmosphère de profond recueillement, To Lam a déposé des fleurs, brûlé de l’encens et observé une minute de silence devant la sépulture du général Vo Nguyen Giap, saluant la mémoire de l’éminent élève du Président Ho Chi Minh et premier général d’armée du pays. Durant plus de huit décennies de lutte révolutionnaire, le général Vo Nguyen Giap a apporté des contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire nationale.

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Le secrétaire général et président To Lam offre de l'encens au site historique national spécial du terminal de ferry Gianh. Photo : VNA

La délégation s’est ensuite rendue au site historique national spécial du terminal de ferry de Gianh, un lieu stratégique qui fut, durant la guerre contre l’armée américaine, une artère vitale pour le ravitaillement du front Sud. Aujourd’hui, ce site est devenu une « adresse rouge » pour l’éducation des jeunes générations à la tradition révolutionnaire.

To Lam y a rendu hommage au courage des soldats, des jeunes volontaires et de la population locale qui, malgré les bombardements, ont maintenu les voies de communication au prix de leur vie, faisant de ce lieu un symbole de volonté et de résilience.

Sur ce même site, le secrétaire général du Parti et président de la République a également offert de l’encens et consigné ses impressions dans le livre d’or du Monument de la victoire de la Marine populaire.

Le même jour, au cimetière national des martyrs de Truong Son, To Lam a exprimé sa profonde gratitude pour les sacrifices des héros tombés au combat, réaffirmant l’engagement du Parti, du peuple et de l’armée à poursuivre la voie révolutionnaire et à bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère et moderne.

Le cimetière national des martyrs de Truong Son abrite les sépultures de plus de 10.000 martyrs. -VNA

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