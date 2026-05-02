Vietnam–Japon : la PM japonaise Takaichi Sanae réaffirme la vision Indo-Pacifique

Hanoi (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae s’est rendue, dans l’après-midi du 2 mai, à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, où elle a prononcé un important discours de politique générale, mettant en exergue les orientations à long terme du Partenariat stratégique global Vietnam–Japon, tout en annonçant des mises à jour majeures de l’initiative ''Indo-Pacifique libre et ouvert'' (FOIP).



Ont assisté à l’événement le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu, le directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï Bui Thê Duy, ainsi que de nombreux représentants de haut niveau des deux pays, des enseignants et des étudiants.

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae a prononcé un important discours de politique générale à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï. Photo : VNA





Au début de son intervention, Takaichi Sanae a évoqué ses souvenirs de sa visite au Vietnam il y a six ans, exprimant le souhait de retourner à Hội An, où le pont couvert japonais (Nihonbashi), récemment restauré avec le soutien du Japon, constitue un symbole vivant de plus de 400 ans d’échanges commerciaux dynamiques entre les deux peuples sur des voies maritimes libres. Dans la continuité de cet héritage, l’ancien Premier ministre Abe Shinzo avait choisi le Vietnam comme première destination de sa tournée à l’étranger en 2013 après sa prise de fonctions, témoignant de l’importance accordée aux relations bilatérales.



S’agissant du développement économique du Vietnam, la dirigeante japonaise s’est déclarée impressionnée par les progrès remarquables réalisés par le pays. D’une économie axée principalement sur la production textile il y a une décennie, le Vietnam est aujourd’hui devenu une base de production de nombreuses entreprises mondiales, intégrant des technologies japonaises de pointe dans des composants clés.



Elle a souligné que l’industrie manufacturière vietnamienne entretient désormais des liens étroits et indissociables avec l’économie japonaise. Dans les trois zones industrielles Thang Long situées près de Hanoï, 205 entreprises japonaises sont actuellement en activité, créant environ 100.000 emplois. Des groupes tels que Canon s’approvisionnent en composants au Vietnam, au Japon et dans d’autres pays asiatiques pour produire jusqu’à un quart des imprimantes mondiales directement sur le territoire vietnamien.



Se projetant vers l’avenir, la Première ministre japonaise a affirmé que la coopération bilatérale s’étend désormais à des domaines de haute technologie, notamment l’espace. Elle a salué l’inauguration récente du Centre spatial du Vietnam, financé par des prêts d’aide publique au développement (APD) du gouvernement japonais, dans la zone de haute technologie de Hoa Lac, qu’elle a qualifiée de résultat d’efforts soutenus sur près de deux décennies depuis 2006. Le Japon accompagne également le Vietnam dans la fabrication du satellite d’observation de la Terre LOTUSat-1, destiné à améliorer la prévision des catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique.

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae a prononcé un important discours de politique générale à l’Université nationale du Vietnam à Hanoï. Photo : VNA





Dans le domaine des technologies avancées, les deux pays intensifient leur coopération dans les semi-conducteurs. Le lancement, en 2025, du programme d’ingénierie en technologies des puces à l’Université Vietnam-Japon devrait contribuer à renforcer les chaînes d’approvisionnement japonaises tout en soutenant le développement industriel du Vietnam. Parallèlement, le Japon souhaite promouvoir des partenariats public-privé plus étroits avec le Vietnam dans l’exploitation et le développement des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques.



Évoquant l’initiative FOIP, à l’occasion du dixième anniversaire de sa proposition initiale au Kenya en 2016, Takaichi Sanae a affirmé la pertinence croissante de cette vision dans un contexte régional et international en mutation. Elle a souligné la convergence entre la FOIP et la Vision de l’ASEAN pour l’Indo-Pacifique (AOIP), adoptée en 2019. En octobre dernier, le Japon et les pays de l’ASEAN ont publié une déclaration conjointe confirmant la complémentarité de ces deux approches.



Face aux transformations profondes de l’ordre international, marquées notamment par l’intensification des rivalités géopolitiques, les avancées technologiques rapides et l’essor du Sud global, la dirigeante japonaise a présenté une « mise à jour de la FOIP » articulée autour de trois axes prioritaires. Le premier consiste à développer des infrastructures économiques adaptées à l’ère de l’intelligence artificielle et des données, tout en renforçant les chaînes d’approvisionnement en énergie et en matériaux. Le deuxième vise à stimuler la croissance économique par le biais de partenariats public-privé et du partage de règles communes. Le troisième porte sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité afin de garantir la paix et la stabilité régionales.



Concernant la sécurité énergétique, Takaichi Sanae a indiqué avoir organisé une réunion virtuelle d’urgence avec des dirigeants asiatiques et annoncé l’initiative « Partenariat pour la résilience énergétique et des ressources en Asie » (POWERR ASIA). Elle a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung pour son soutien à cette initiative. Dans ce cadre, le Japon aidera à sécuriser l’approvisionnement en pétrole brut pour la raffinerie de Nghi Son. À moyen et long terme, les deux parties envisagent de mettre en place des systèmes régionaux de stockage de pétrole et de développer des sources d’énergie nouvelles telles que les biocarburants, le solaire de nouvelle génération, l’énergie nucléaire et le gaz naturel liquéfié (GNL).



Dans le domaine numérique, la Première ministre japonaise a insisté sur la nécessité de saisir les opportunités offertes par l’ère technologique. À travers l’initiative « Co-création ASEAN–Japon en matière d’IA », les pays travailleront ensemble au développement de modèles d’intelligence artificielle reflétant la diversité linguistique et culturelle de l’Asie. Le Japon a également présenté le concept de « Corridor numérique » dans le cadre de la FOIP, visant à promouvoir les infrastructures numériques telles que les câbles sous-marins, la technologie Open RAN, les communications par satellite et les réseaux optiques avancés dans toute la région indo-pacifique.



Sur le plan économique et commercial, Takaichi Sanae a souligné l’importance d’élargir de manière stratégique l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), tout en maintenant ses normes élevées, afin de renforcer un système commercial libre, transparent et fondé sur des règles.



En conclusion, la Première ministre japonaise a affirmé que chaque pays possède sa propre vision de l’Indo-Pacifique, tout en appelant à une coopération renforcée pour bâtir ensemble une région « libre et ouverte », fondement de la paix, de la stabilité et de la prospérité communes.



À cette occasion, elle a exprimé l’espoir que sa rencontre avec les enseignants et les étudiants de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï inspirera les jeunes générations des deux pays à réfléchir à l’avenir du Japon, du Vietnam et de l’ensemble de la région indo-pacifique, tout en les incitant à s’engager activement dans la construction de cet avenir. - VNA