Politique

Hommage solennel à Ho Chi Minh et à sa pensée en Hongrie

Le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890-2026) ainsi que le cinquantenaire de l’inauguration de son monument (30 avril 1976-2026) à Zalaegerszeg, en parallèle d’un séminaire consacré à sa pensée sur la solidarité internationale, ont été organisés dans cette ville hongroise.

Bui Thanh An, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Nghe An, accompagné de représentants de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, offre de l'encens lors de la cérémonie. Photo : VNA
Bui Thanh An, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Nghe An, accompagné de représentants de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, offre de l'encens lors de la cérémonie. Photo : VNA

Zalaegerszeg (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Hongrie a célébré solennellement, le 30 avril à Zalaegerszeg, le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890-2026) ainsi que le cinquantenaire de l’inauguration de son monument (30 avril 1976-2026) dans cette ville hongroise, en parallèle d’un séminaire consacré à sa pensée sur la solidarité internationale.

L’événement a réuni l’ambassadeur Bui Le Thai, le maire de Zalaegerszeg, Zoltán Balaicz, le vice-président permanent du Comité populaire de la province vietnamienne de Nghe An (province natale du Président Ho Chi Minh), Bui Thanh An, ainsi que des représentants de l’Association d’amitié Hongrie–Vietnam, des associations des Vietnamiens en Hongrie et de nombreux amis locaux.

Dans une atmosphère empreinte de solennité, les délégués ont rendu hommage au Président Ho Chi Minh, héros de la libération nationale et « éminent homme de culture ».

L’ambassadeur Bui Le Thai a souligné que le Président Ho Chi Minh n’est pas seulement un grand dirigeant du peuple vietnamien, mais aussi un symbole emblématique de la paix, de l’indépendance nationale, de la liberté et, en particulier, de l’esprit de solidarité internationale. Dans la pensée de Ho Chi Minh, la solidarité internationale ne se limite pas au soutien politique, mais implique une communauté d’idéaux et une responsabilité partagée de l’humanité. Il considérait les peuples du monde comme liés par un destin commun, orientés vers des valeurs universelles telles que la paix, la justice et la dignité humaine.

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L’ambassadeur Bui Le Thai, accompagné de représentants de la ville de Zalaegerszeg et de délégués vietnamiens, pose pour une photo de souvenir. Photo : VNA.


Le diplomate vietnamien a remercié la ville de Zalaegerszeg pour avoir préservé le monument du Président Ho Chi Minh depuis 1976, le qualifiant de symbole vivant de l’amitié entre les deux nations.

Unique statue en pied du Président Ho Chi Minh en Europe centrale et orientale, cet ouvrage témoigne du soutien historique de la Hongrie au Vietnam. Le maire Zoltán Balaicz a affirmé que le monument est une partie indissociable de la vie culturelle de la ville. Il a souligné que son érection en 1976 n’était pas seulement une décision à portée politico-historique, mais aussi un choix moral de la communauté, reflétant la profonde sympathie et le soutien fort du peuple hongrois à la lutte juste du peuple vietnamien.

Lors du séminaire sur la pensée du Président Ho Chi Minh sur la solidarité internationale, les participants ont estimé que, dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis, cette pensée conserve toute son actualité. Seules la coopération, le dialogue et un sens partagé des responsabilités permettront à la communauté internationale de trouver des solutions durables aux enjeux globaux. -VNA

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