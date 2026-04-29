Politique

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu rend hommage au Président Hô Chi Minh à Nghe An

À Nghe An, à l’occasion des grandes commémorations nationales, ran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, a conduit une délégation de haut niveau pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh au site de Kim Lien, réaffirmant l’attachement des dirigeants à son héritage et leur engagement en faveur du développement du pays, tout en exprimant leur reconnaissance envers les familles ayant sacrifié pour l’indépendance nationale.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, conduit une délégation de haut niveau pour déposer des fleurs et brûler de l’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh au site national spécial de Kim Lien, dans la commune éponyme, province de Nghe An. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, conduit une délégation de haut niveau pour déposer des fleurs et brûler de l’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh au site national spécial de Kim Lien, dans la commune éponyme, province de Nghe An. Photo: VNA

Nghe An (VNA) – À l’occasion du 51ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, ainsi qu’à l’approche du 136ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam, a conduit une délégation de haut niveau pour déposer des fleurs et brûler de l’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh au site national spécial de Kim Lien, dans la commune éponyme, province de Nghe An.

La délégation comprenait plusieurs membres du Comité central du Parti. Des autorités locales des provinces de Nghe An et de Ha Tinh étaient également présents.

Devant l’autel du Président Ho Chi Minh, les dirigeants ont exprimé leur profonde gratitude envers le fondateur et dirigeant du Parti communiste du Vietnam, héros de la libération nationale, qui a consacré toute sa vie à l’indépendance, à la paix et au bonheur du peuple vietnamien. Ils ont souligné que sa pensée, sa morale et son style demeurent le fondement idéologique et la boussole guidant la révolution vietnamienne vers de nouveaux succès.

S’engageant à suivre fidèlement son héritage, Tran Cam Tu et les membres de la délégation ont affirmé leur détermination à renforcer l’unité, à accomplir avec succès les missions confiées et à contribuer à l’édification d’un Vietnam de plus en plus prospère et civilisé.

Le même jour, la délégation s’est rendue au domicile de Mme Tran Thi Em, Mère héroïne âgée de 88 ans, dans la commune de Dai Hue.

Exprimant sa profonde reconnaissance pour les sacrifices et les pertes de sa famille – son époux et son fils étant tombés pour la Patrie – Tran Cam Tu lui a adressé ses vœux de santé et de longévité, réaffirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublient jamais les contributions des héros, martyrs et anciens combattants à la cause de l’indépendance nationale. -VNA

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