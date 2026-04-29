Le Vietnam accorde une importance au renforcement des relations avec la Biélorussie

Hanoï (VNA) – Le Vietnam accorde toujours une importance primordiale au développement continu de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique avec la Biélorussie.

C’est ce qu’a affirmé le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, lors d’un entretien virtuel avec la présidente du parti biélorusse « Belaya Rus », Olga Chemodanova, le 28 avril à Hanoï.

​Saluant l’initiative de cette rencontre, Nguyen Minh Vu a félicité le parti « Belaya Rus » pour le succès de son 4ᵉ Congrès, exprimant sa conviction que la mise en œuvre de ses nouvelles résolutions contribuera à renforcer la prospérité de la Biélorussie, à améliorer les conditions de vie de sa population et à accroître son influence sur la scène internationale.

​Il a également informé son interlocutrice des objectifs et de nouveaux contenus des lignes et politiques diplomatiques du Parti communiste du Vietnam (PCV) après le 14e Congrès ainsi que de la récente consolidation de la haute direction de l’État, désormais conduite par le secrétaire général et président de la République, To Lam.

​De son côté, Mme Olga Chemodanova a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam dans l’œuvre d’édification et de développement national sous l'égide du PCV. Elle a réitéré que son parti considérait toujours le Vietnam et le PCV comme une priorité absolue et un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est.

​Au cours de l’entretien, les deux parties ont présenté le processus de création et de développement de leurs partis respectifs, ainsi que leurs programmes, objectifs et décisions majeures. Elles ont également évoqué les orientations visant à renforcer la coopération entre les deux partis, contribuant ainsi à consolider le socle politique, l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre les deux nations.

​Les deux responsables se sont félicités de la dynamique positive des relations bilatérales, marquées notamment par la visite en Biélorussie du secrétaire général To Lam et l’établissement d’un partenariat stratégique en mai 2025. Ils sont convenus d’intensifier les échanges dans des secteurs clés tels que l’économie, le commerce, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la culture et le tourisme, tout en favorisant le partage d’expériences entre les deux formations politiques.-VNA

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