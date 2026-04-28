Politique

Bientôt le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam

Le 10 Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 se déroulera du 11 au 13 mai 2026 dans la capitale, Hanoï, a informé le Comité central de la FPV.

Séance d'ouverture du 10e Congrès du Front de la Patrie du Vietnam. Photo d'archives de la VNA
Séance d'ouverture du 10e Congrès du Front de la Patrie du Vietnam. Photo d'archives de la VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a annoncé le 28 avril que son onzième Congrès national pour le mandat 2026-2031 se déroulera du 11 au 13 mai 2026 dans la capitale, Hanoï.

Cet événement sociopolitique majeur illustre la force du bloc de grande union nationale dans une ère nouvelle, marquant un jalon historique, ouvrant une nouvelle phase de développement institutionnel au cours de laquelle les organisations sociopolitiques et les associations de masse, mandatées par le Parti et l'État, seront directement rattachées au FPV.

Le Congrès réunira plus de 1.300 délégués, comprenant 1.138 délégués officiels et 200 invités prévus, autour du thème « Solidarité - Démocratie - Renouveau - Créativité - Développement ». Son rapport politique s'intitulera « Renforcer le rôle politique central du Front de la Patrie du Vietnam dans la promotion de la démocratie, de la tradition patriotique et de la force de la grande union nationale, pour bâtir un pays développé, riche, prospère, civilisé et heureux ».


Le 11e CC du FPV devrait comprendre 405 membres, tandis que son Présidium devrait compter 72 membres, dont 70 désignés lors de la conférence consultative. Par ailleurs, le Comité permanent devrait composer de 12 membres, épaulés par huit vice-présidents non spécialisés.


Selon un représentant du CC du FPV, au 31 octobre 2025, la totalité des 3.320 unités communales avaient achevé leurs congrès conformément aux directives. Ces comités regroupent 25.415 représentants d'organisations membres, 72.861 présidents du FPV de l'échelon inférieur direct, 68.132 personnalités éminentes et 18.815 cadres spécialisés. On y recense 57.275 femmes, 41.675 non-membres du Parti, 46.281 issus de minorités ethniques et 16.781 personnes religieuses.


Sur les 3.317 membres représentant les comités du Parti, on dénombre 41 secrétaires, 3.149 secrétaires adjoints et 127 cadres figurant dans la planification pour ce poste. Les comités permanents communaux rassemblent 16.725 personnes, dont 3.313 présidents (incluant 34 secrétaires adjoints du Parti et 107 cadres prévus pour compléter le comité permanent) et 13.412 vice-présidents dirigeant des organisations sociopolitiques. Cette structure permanente compte 7.437 femmes, 10.973 membres de minorités ethniques et 1.353 dignitaires religieux.


À l'échelle provinciale et municipale, l'intégralité des 34 localités concernées avaient clôturé leurs congrès au 17 décembre 2025. Ces instances réunissent 897 représentants d'organisations membres, 1.832 présidents du FPV de niveau communal, 922 personnalités éminentes et 370 cadres spécialisés. Elles intègrent 1.195 femmes, 564 non-membres du Parti, 868 membres de minorités ethniques et 342 dignitaires religieux.


Enfin, les comités permanents provinciaux totalisent 318 dirigeants. Parmi eux figurent 34 présidents tous membres des comités permanents du Parti local, dont 30 secrétaires adjoints. Ils comptent 283 vice-présidents, dont 154 dirigent des organisations sociopolitiques, et incluent globalement 107 femmes, 37 membres de minorités ethniques et un responsable religieux.- VNA

source
#Front de la Patrie du Vietnam #Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) lancé un appel de soutien aux habitants touchés par le typhon n°10. Photo : VNA

Le CC du FPV reçoit des dons en faveur des victimes du typhon n°10 (Bualoi)

Afin de faciliter les contributions des organisations et des particuliers en faveur des habitants touchés par le typhon n°10 (Bualoi), le Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a annoncé la mise en place de canaux de réception des dons, soit par versements bancaires, soit directement au siège dudit Comité.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, préside, le 28 avril à Hanoï, la cérémonie de remise des décisions de nomination de cinq ambassadeurs du Vietnam à l’étranger. Photo: VNA

Diplomatie vietnamienne : cinq nouveaux ambassadeurs nommés

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé le 28 avril à Hanoï la cérémonie de nomination de cinq nouveaux ambassadeurs du Vietnam, appelés à renforcer une diplomatie proactive et stratégique dans un contexte international de plus en plus complexe.Diplomatie vietnamienne : cinq nouveaux ambassadeurs nommés

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, conduit une délégation pour aller rendre hommage aux martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu. Photo: VNA

Hommage solennel aux martyrs de Dien Bien Phu

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a conduit le 28 avril une délégation pour une cérémonie d’offrande d’encens et de fleurs en mémoire des martyrs tombés sur le champ de bataille de Dien Bien Phu.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân s'exprime lors de la cérémonie, à Hanoi, le 28 avril. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale exhorte les syndicats à élever la productivité et la croissance

Dans le cadre des efforts nationaux visant un développement rapide et durable, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé les syndicats à mettre en œuvre efficacement les résolutions du 14e Congrès national du Parti et des congrès connexes, tout en favorisant l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle pour accroître la productivité.

Des citoyens scannent des codes QR pour consulter les procédures et les démarches relatives aux questions judiciaires et d'état civil. Photo : VNA

Rationnaliser l’appareil administratif pour renforcer la gouvernance locale

L’année 2026 étant désignée « Année des agents à la base », Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de remédier rapidement aux dysfonctionnements identifiés lors du bilan annuel, afin d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier et de renforcer les effectifs de base.

La délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville dépose des fleurs et offre de l’encens au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville : hommage aux héros et martyrs à l’occasion du 30 avril et du 1er mai

Une délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a déposé des fleurs, offert de l’encens à la mémoire des Mères héroïnes vietnamiennes et des Héros morts pour la Patrie au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom).

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, président désigné de la conférence (au centre). Photo: VNA

Le Vietnam préside l’ouverture de la 11e Conférence d’examen du TNP à l’ONU

Sous la présidence du Vietnam, la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires s’est ouverte au siège des Nations unies à New York, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et de préoccupations croissantes liées à la modernisation des arsenaux nucléaires et aux risques de prolifération.

Mme Bui Thi Minh Hoai (premier, gauche), secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, offre un cadeau à la Mère vietnamienne héroïque Tran Thi Sach, née en 1920. Photo: VNA

51e anniversaire de la Réunification nationale : les dirigeants au chevet des familles méritantes à Ninh Binh et Hue

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Journée internationale du Travail, les dirigeants du Parti et de l'Etat ont offert des présents à des Mères vietnamiennes héroïques, des Héros des forces armées populaires, ainsi qu’à des familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs défavorisés de la localité à Ninh Binh et à Hue.

La consule générale du Vietnam à Hong Kong et à Macao (Chine), Le Duc Hanh. Photo: VNA

Les Vietnamiens de Macao (Chine) espèrent des avancées en matière de visas et de commerce

La consule générale du Vietnam à Hong Kong (Chine) et à Macao, Le Duc Hanh a indiqué que le nombre de visiteurs vietnamiens à Hong Kong a progressé d’environ 40 %, parallèlement à une forte croissance des échanges bilatéraux, tandis que la politique de visas de Macao à l’égard des citoyens vietnamiens demeure moins favorable que celle appliquée par le Vietnam aux ressortissants de Macao.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam brûle des bâtons d’encens en hommage aux héros et martyrs au cimetière des martyrs de la colline 82 de Tan Bien. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rend hommage aux martyrs au cimetière de la colline 82 de Tan Bien

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, To Lam, a conduit le 27 avril une délégation du Comité central au cimetière des martyrs de la colline 82 de Tan Bien, dans la province de Tay Ninh, afin de rendre hommage aux combattants tombés pour l’indépendance et la réunification du pays.