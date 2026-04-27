Politique

Les dirigeants vietnamiens adressent leurs vœux à trois pays à l'occasion de leurs fêtes nationales

De hauts responsables vietnamiens ont adressé, leurs félicitations aux dirigeants du Togo, de l'Afrique du Sud et de la Sierra Leone à l'occasion de leurs célébrations nationales.

Les dirigeants vietnamiens adressent leurs vœux à trois pays à l'occasion de leurs fêtes nationales

Hanoï (VNA) - De hauts responsables vietnamiens ont adressé, le 27 avril, leurs félicitations aux dirigeants du Togo, de l'Afrique du Sud et de la Sierra Leone à l'occasion de leurs célébrations nationales, réaffirmant l'engagement du Vietnam à renforcer l'amitié et la coopération avec ces pays.

À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Togo (27 avril 1960-2026), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a adressé ses félicitations au président Jean-Lucien Savi de Tové. Le Premier ministre Le Minh Hung a également transmis ses vœux au président du Conseil des ministres du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé ses félicitations au ministre togolais des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, Robert Dussey.

À l'occasion du 32e anniversaire de l'indépendance de l'Afrique du Sud (27 avril 1994-2026), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présenté ses vœux au président Cyril Ramaphosa.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé ses félicitations au ministre des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola.

À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la Sierra Leone (27 avril 1961-2026), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a félicité le président Julius Maada Bio. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a présenté ses vœux au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Timothy Musa Kabba. -VNA

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