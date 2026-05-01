Politique

La visite du leader Tô Lâm devra donner un nouvel élan aux liens Vietnam-Inde

La prochaine visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, devrait donner un nouvel élan aux relations Vietnam-Inde, inaugurant une phase de coopération plus substantielle, plus globale et tournée vers l’avenir.

La professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi, secrétaire générale de l’Association des chercheurs asiatiques, au micro de la VNA. Photo : VNA
La professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi, secrétaire générale de l’Association des chercheurs asiatiques, au micro de la VNA. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – Alors que le Vietnam et l’Inde célèbrent le 10e anniversaire de leur Partenariat stratégique global (2016-2026), la prochaine visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, est perçue comme une étape importante, non seulement pour consolider la confiance politique, mais aussi pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans la prochaine phase de développement.

La professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi, également secrétaire générale de l’Association des chercheurs asiatiques, a déclaré que la profonde confiance politique bâtie au fil des générations de dirigeants a été le facteur clé du développement constant des relations bilatérales.

Dans un contexte régional et mondial en pleine mutation, les deux pays défendent leur autonomie stratégique, leur indépendance en matière de politique étrangère et soutiennent un ordre international fondé sur des règles – autant de fondements essentiels à une croissance durable des relations bilatérales.

Selon la professeure Reena Marwah, la coopération bilatérale s’est vigoureusement développée au cours de la dernière décennie, passant des domaines traditionnels tels que la défense, l’énergie et les échanges populaires à de nouveaux secteurs comme la transformation numérique, la transition écologique, la logistique, le développement portuaire maritime, l’innovation et le développement des ressources humaines.

La coopération en matière de défense demeure un pilier stratégique essentiel, avec un potentiel d’expansion vers des domaines émergents tels que les systèmes aériens sans pilote, la technologie des missiles, les systèmes de défense anti-aérienne et les industries de défense de haute technologie, a-t-elle indiqué.

Sur le plan économique, elle a souligné la forte complémentarité entre les deux économies. La situation stratégique du Vietnam, son long littoral et son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en font une destination attractive pour les investissements directs étrangers (IDE), tandis que son expérience en matière de développement portuaire et logistique correspond aux besoins de l’Inde en infrastructures.

Parallèlement, les atouts de l’Inde dans les technologies de l’information, l’innovation, l’intelligence artificielle (IA), les services numériques et la qualité de ses ressources humaines pourraient compléter les capacités de production et d’intégration du Vietnam, créant ainsi de nouveaux moteurs de croissance.

La professeure Reena Marwah a également souligné l’orientation politique du Vietnam vers la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, comme en témoignent les récentes résolutions du Parti communiste du Vietnam, ainsi que ses efforts pour développer le secteur privé.

Ces initiatives marquent une transition vers un modèle de croissance fondé sur la connaissance et la technologie, ouvrant d’importantes perspectives de coopération dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le développement de logiciels, la formation de la main-d’œuvre hautement qualifiée et les secteurs émergents comme les terres rares, les minéraux stratégiques, les batteries et l’industrie 4.0/5.0, a-t-elle déclaré.

En matière de commerce et d’investissement, le volume des échanges bilatéraux demeure inférieur à son potentiel, a-t-elle poursuivi. Le Vietnam possède des atouts majeurs dans les secteurs du textile, de la chaussure, de l’électronique, des produits manufacturés, du café et du thé – des produits qui offrent de fortes perspectives sur le marché indien, en pleine expansion, porté par la classe moyenne.

L’Inde, quant à elle, bénéficie d’avantages concurrentiels dans les domaines pharmaceutique, des énergies renouvelables et de l’industrie lourde. Le commerce pourrait être davantage dynamisé par la réduction des barrières non tarifaires et l’accélération de la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises entre l’ASEAN et l’Inde (AITIGA). Le renforcement de la présence des entreprises sur les marchés respectifs, illustré par l’investissement de VinFast en Inde et l’intérêt des entreprises indiennes pour les secteurs portuaire et logistique vietnamiens, constitue également un signe positif, a souligné l’experte.

Au-delà des aspects économiques, les échanges populaires s’imposent comme un pilier de plus en plus important. Avec près de 90 vols hebdomadaires et une forte augmentation du nombre de touristes indiens au Vietnam, la demande de connectivité aérienne est en forte progression. Les deux pays pourraient envisager d’étendre les liaisons aériennes directes, d’améliorer la formation du personnel touristique et d’attirer les investissements dans l’hôtellerie et les services afin de mieux exploiter ce potentiel.

Sur le plan stratégique et régional, la professeure Reena Marwah a souligné que le Vietnam et l’Inde partagent des intérêts communs en matière de promotion de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation et du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Compte tenu de leur rôle croissant en Asie et dans les pays du Sud, les deux pays ont le potentiel de devenir des partenaires clés dans la construction d’un ordre régional équilibré, ouvert et fondé sur des règles.

« Si la dernière décennie a posé des bases solides, la prochaine étape consiste à concrétiser ce partenariat par des résultats plus tangibles au cours des dix prochaines années », a-t-elle insisté.

Concernant la visite d’État du leader Tô Lâm du 5 au 7 mai, elle a déclaré que son calendrier – peu après le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et la consolidation de l’appareil dirigeant du pays par l’Assemblée nationale de la 16e législatuer – souligne la volonté du Vietnam d’approfondir ses relations bilatérales et met en lumière l’importance croissante de l’Inde dans le déploiement de sa politique étrangère.

Au-delà de sa portée symbolique, cette visite devrait insuffler un nouvel élan aux relations Vietnam-Inde, inaugurant une phase de coopération plus concrète, plus globale et tournée vers l’avenir, a-t-elle conclu. – VNA

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