Le Vietnam et le Japon renforcent leur partenariat stratégique global dans un contexte d’incertitude mondiale

Hanoi (VNA) – À la veille de la visite de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi au Vietnam, du 1er au 3 mai, Toshiro Nishizawa, chercheur principal au SCERU-GraSPP de l’Université de Tokyo, a partagé son analyse lors d’un entretien sur l’importance de cette visite et les perspectives d’avenir de la coopération bilatérale.

Il a déclaré que cette visite revêtait une importance stratégique considérable pour le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon, notamment dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient qui continuent de peser sur la stabilité mondiale.

Le partenariat a été élevé au rang de «Partenariat stratégique élargi pour la paix et la prospérité en Asie » en novembre 2023, devenant ainsi un «Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde ». Cette évolution témoigne de l’approfondissement et de l’élargissement de la coopération bilatérale, notamment face à la complexité croissante du contexte international actuel, a-t-il souligné.

La Déclaration conjointe de 2023 a mis l’accent sur le respect de la Charte des Nations Unies, l’adhésion au droit international et le respect mutuel du système politique, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays. La réaffirmation de ces principes est à la fois opportune et essentielle.

Selon Toshiro Nishizawa, face à l’instabilité mondiale et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement qui menacent la stabilité de l’approvisionnement en énergie et en ressources critiques, il est essentiel que les pays confrontés à ces défis collaborent. Dans le cadre du Partenariat stratégique global, le Japon et le Vietnam peuvent collaborer non seulement bilatéralement, mais aussi avec d’autres partenaires et organisations internationales pour résoudre ces problèmes.

Le chercheur a souligné que le Japon et les économies asiatiques sont profondément interdépendants via les chaînes d’approvisionnement. Le Japon dépend fortement de ses partenaires asiatiques pour ses fournitures médicales essentielles, notamment le matériel de dialyse et les instruments chirurgicaux. Toute perturbation des chaînes d’approvisionnement en énergie ou en ressources critiques aurait de graves conséquences socio-économiques pour les deux pays.

Le « Partenariat pour la résilience de l’approvisionnement en énergie et en ressources en Asie », annoncé lors du Sommet en ligne AZEC+ le 15 avril, constitue une initiative à long terme visant à renforcer la préparation régionale. Il prévoit une coopération financière d’environ 10 milliards de dollars pour les interventions d’urgence – notamment la sécurisation de l’approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers – et pour des mesures structurelles telles que l’augmentation des stocks régionaux de pétrole, la diversification des sources d’énergie et la sécurisation des minéraux critiques.

Le ministère vietnamien des Finances, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), organise un atelier sur les prêts pour la transition écologique et l'adaptation au changement climatique, le 18 mars 2026. Photo : VNA

À court terme, le Japon et le Vietnam devraient collaborer – conformément aux principes du Partenariat stratégique global – afin d’encourager les efforts diplomatiques en vue d’un règlement rapide et durable des conflits au Moyen-Orient, qui sont à l’origine des perturbations actuelles de l’approvisionnement.

« Le Vietnam, qui possède les sixièmes plus importantes réserves mondiales de terres rares, est un partenaire indispensable dans le domaine des minéraux critiques », a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération du Japon dans la transition du Vietnam, d’un pays exportateur de matières premières à un pays doté d’industries de transformation avancées et à forte valeur ajoutée, sera bénéfique aux deux pays.

Concernant le rôle du Vietnam dans la stratégie « Indo-Pacifique libre et ouvert » (FOIP), Toshiro Nishizawa a déclaré que le Vietnam défend depuis longtemps le principe d’autonomie stratégique et soutient les idées fondamentales de la FOIP, pourvu que ce concept demeure ouvert et inclusif. Cette position s’inscrit pleinement dans la politique étrangère vietnamienne de diversification et de multilatéralisme, qui vise à éviter toute dépendance vis-à-vis d’une seule grande puissance.

« La FOIP est également conforme à la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP), qui met l’accent sur l’inclusion, l’ouverture et la centralité de l’ASEAN. Cet alignement est essentiel au renforcement de la coopération avec le Vietnam, membre clé de l’ASEAN », a-t-il affirmé.

La FOIP repose sur trois piliers : la promotion de l’état de droit, de la liberté de navigation et du libre-échange ; la recherche de la prospérité économique ; et le maintien de la paix et de la stabilité.

« Cette visite offre aux deux pays l’occasion de réaffirmer ces principes. J’attends du Vietnam, tout en préservant son autonomie stratégique, qu’il joue un rôle de plus en plus important dans la promotion d’un Indo-Pacifique libre et ouvert », a-t-il souligné.

Toshiro Nishizawa a déclaré s’attendre à des progrès dans les domaines où le Vietnam et le Japon peuvent tirer parti de leurs atouts respectifs de manière complémentaire.

Cette visite est l’occasion d’accélérer les projets bilatéraux déjà en cours. Il pourrait s’agir notamment du soutien japonais à la décarbonation dans le cadre de la Communauté asiatique à zéro émission (AZEC); des prêts d’APD de nouvelle génération pour la transition écologique ; du développement des ressources humaines dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’IA ; et de projets de transport ferroviaire urbain et d’autres infrastructures.

Il a souligné que la poursuite de ces initiatives apporterait des avantages concrets aux deux pays. Selon le chercheur, la coopération scientifique et technologique entre le Japon et le Vietnam se concentrera probablement sur le développement des ressources humaines de pointe et la recherche conjointe dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, il a insisté sur le fort potentiel de collaboration dans les domaines des sciences des matériaux, des technologies environnementales et de décarbonation, des secteurs médical et biotechnologique, et de la gouvernance numérique. Des laboratoires communs et des projets pilotes impliquant des instituts de recherche, des universités et des entreprises privées seraient particulièrement efficaces.

Une approche « triadique » – intégrant la recherche, l’éducation et l’industrialisation – alignée sur les stratégies de transformation numérique et écologique des deux pays sera essentielle pour parvenir à des résultats durables, a-t-il affirmé.

Il a ajouté qu’au cours d’une récente visite au bureau tokyoïte d’une entreprise informatique vietnamienne, il avait été impressionné par sa croissance remarquable au cours des deux dernières décennies. Axée sur la recherche, le développement et la formation des ressources humaines, l’entreprise fournit désormais des services de pointe à des clients japonais. Sa mission, qui consiste à rapprocher le Vietnam et le Japon tout en contribuant à une société durable, offre un modèle convaincant pour la coopération future. – VNA

