Politique

Message de félicitations au président du Parlement du Danemark

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a adressé un message de félicitations à Søren Gade à l’occasion de sa réélection à la présidence du Parlement du Danemark.

Le président du Parlement du Danemark, Søren Gade. Photo: energiwatch.dk
Le président du Parlement du Danemark, Søren Gade. Photo: energiwatch.dk

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la réélection de Søren Gade à la présidence du Parlement du Danemark, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, lui a adressé, le 4 mai 2026, un message de félicitations. -VNA

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