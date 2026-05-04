Message de félicitations au président du Parlement du Danemark

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la réélection de Søren Gade à la présidence du Parlement du Danemark, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, lui a adressé, le 4 mai 2026, un message de félicitations. -VNA
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Le Premier ministre Le Minh Hung participera au 48e Sommet de l'ASEAN aux Philippines
Le Premier ministre Le Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, participera au 48e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) aux Philippines.
Le Premier ministre Le Minh Hung préside la réunion périodique d’avril du gouvernement
La réunion périodique d’avril du gouvernement pour évaluer la situation du développement socio-économique en avril ainsi que sur les quatre premiers mois de l’année, à examiner plusieurs questions importantes et à définir les principales orientations et solutions pour la période à venir a eu lieu dans l’après-midi du 4 mai sous la présidence du Premier ministre Le Minh Hung.
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung reçoit le président de la compagnie FS Finance Suisse AG
En recevant à Hanoï le président de FS Finance Suisse AG, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération avec la Suisse et d’attirer davantage d’investissements de qualité, notamment dans le secteur du tourisme.
Vietnam–Inde : une visite d’État pour dynamiser le partenariat stratégique global
La visite d'Etat du haut dirigeant Tô Lâm en Inde revêt une importance particulière pour les deux parties, étant hautement appréciée par le gouvernement indien et appelée à insuffler un nouvel élan à des relations déjà dynamiques.
Hanoï face à de nouvelles opportunités pour accélérer son développement
Lors d’une rencontre avec des électeurs à Hanoï le 4 mai, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a souligné que l’adoption de la Loi sur la capitale (amendée) et les nouvelles orientations de gouvernance ouvrent des perspectives majeures pour un développement plus rapide, durable et à la hauteur du rôle de la capitale.
Le président de l’Assemblée nationale à l’écoute des électeurs à Ho Chi Minh-Ville
À cette occasion, Tran Thanh Man a souligné la contribution majeure de Ho Chi Minh-Ville à la croissance nationale. Au premier trimestre 2026, la ville a enregistré une croissance de 8,27 % et attiré près de 2,9 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, en hausse de 220 % sur un an.
Un jalon historique dans le partenariat stratégique global Vietnam – Inde
Selon l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, prévue du 5 au 7 mai, revêt une importance particulière et un caractère historique, étant la première du genre effectuée par un secrétaire général et président vietnamien en Inde.
La visite du plus haut dirigeant vietnamien en Inde ouvrira une nouvelle étape du partenariat stratégique global entre les deux pays
La visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, du 5 au 7 mai 2026, marque un jalon historique dans les relations bilatérales. À l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays, ce déplacement devrait impulser une nouvelle dynamique à la coopération politique, économique, technologique et stratégique.
Le président de l’Assemblée nationale en visite commémorative à Hoc Mon
À Hoc Mon, haut lieu de mémoire de l’Insurrection de Nam Ky, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a honoré les générations de patriotes et souligné l’importance de transmettre cet héritage aux jeunes.
Le SG du Parti et président To Lam effectuera une visite d’État au Sri Lanka
Le dirigeant To Lam, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État en République socialiste démocratique de Sri Lanka les 7 et 8 mai.
Hommage solennel à Ho Chi Minh et à sa pensée en Hongrie
Le 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890-2026) ainsi que le cinquantenaire de l’inauguration de son monument (30 avril 1976-2026) à Zalaegerszeg, en parallèle d’un séminaire consacré à sa pensée sur la solidarité internationale, ont été organisés dans cette ville hongroise.
Vietnam–Inde : un partenariat stratégique intégral en pleine consolidation
Le professeur Harsh V. Pant, vice-président de l’Observer Research Foundation (ORF), a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Inde (2016-2026) et au seuil de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, en Inde.
La Première ministre japonaise Takaichi Sanae achève sa visite au Vietnam
La Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, vient de conclure le 3 mai avec succès sa visite officielle au Vietnam à l’invitation de son homologue vietnamien, Le Minh Hung.
Les médias japonais valorisent le Vietnam lors de la visite de la Première ministre Takaichi Sanae
Le Vietnam constitue un maillon important des chaînes d’approvisionnement régionales et un partenaire auquel le Japon accorde une importance particulière.
Vietnam–Japon : la PM japonaise Takaichi Sanae réaffirme la vision Indo-Pacifique
À l’Université nationale du Vietnam à Hanoï,a Première ministre japonaise Takaichi Sanae a présenté les priorités actualisées de la FOIP et réitéré la volonté de renforcer le partenariat stratégique global avec le Vietnam.
Le Japon décerne l’Ordre du Soleil levant à d’anciens dirigeants vietnamiens
L'ancien secrétaire général du Parti, Nong Duc Manh, et l'ancien Premier ministre, Nguyen Tan Dung, ont reçu l’Ordre du Soleil levant, Grand Cordon de première classe du Japon, lors d'une cérémonie à Hanoï le 2 mai.
Entrevue entre le président de l’AN Tran Thanh Man et la PM japonaise Takaichi Sanae
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu d ans l’après-midi du 2 mai, à Hanoi, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, en visite officielle au Vietnam.
Le Vietnam et le Japon approfondissent leur partenariat stratégique global
Le chef du gouvernement vietnamien s’est dit convaincu que la visite officielle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam donnerait un nouvel élan au partenariat stratégique global, appelé à devenir « plus profond, plus diversifié, plus substantiel et plus efficace ».
Le Secrétaire général et président Tô Lâm reçoit la Première ministre japonaise
Lors de sa rencontre avec la Première ministre Takaichi Sanae, le Secrétaire général et Président Tô Lâm a réaffirmé la volonté de renforcer en profondeur le Partenariat stratégique global Vietnam–Japon.
Vietnam-Japon : les Premiers ministres Lê Minh Hung et Takaichi Sanae rencontrent la presse
À l’issue de leurs entretiens, les Premiers ministres Lê Minh Hung et Takaichi Sanae ont convenu d’orientations majeures pour approfondir le partenariat stratégique global Vietnam–Japon.