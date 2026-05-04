La visite de Tô Lâm en Inde, un nouvel élan pour le partenariat stratégique global

New Delhi (VNA) – À l’occasion de la visite d'Etat en Inde du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, du 5 au 7 mai, à l’invitation du Premier ministre Narendra Modi, des experts indiens ont souligné l’importance stratégique de cet événement pour les relations bilatérales.



Dans une interview accordée à la page indienne Times of India, la professeure Reena Marwah, spécialiste des affaires internationales et de la géopolitique à l’Université de Delhi, a estimé que le choix de l’Inde parmi les premières destinations du dirigeant vietnamien après le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam témoigne de la place prioritaire accordée à New Delhi dans la politique étrangère de Hanoï.



Cette visite revêt une signification particulière puisqu’elle coïncide avec le 10e anniversaire de l’établissement du Partenariat stratégique global Vietnam–Inde, instauré en 2016 lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi au Vietnam. Selon la professeure Marwah, après une décennie de mise en œuvre, les relations entre les deux pays ont connu des avancées significatives, reposant sur un haut niveau de confiance politique, stable et durable.



Cette confiance constitue un socle solide permettant aux deux pays d’envisager une nouvelle phase de développement dans la décennie à venir, en direction de jalons importants tels que le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027 et la mise en œuvre de la Vision commune à l’horizon 2030.



Au-delà de son caractère symbolique, la visite intervient dans un contexte international marqué par des évolutions complexes. Les tensions géopolitiques et géoéconomiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les défis liés à la sécurité maritime et les pressions sur les routes commerciales stratégiques poussent de nombreux pays à ajuster leurs stratégies de développement et de sécurité. Dans ce contexte, le Vietnam et l’Inde apparaissent comme des partenaires partageant des intérêts stratégiques convergents, fondés sur des politiques étrangères indépendantes, autonomes et diversifiées.



La coopération en matière de défense et de sécurité demeure l’un des piliers majeurs des relations bilatérales. La professeure Reena Marwah a notamment rappelé la visite au Vietnam en 2022 du ministre indien de la Défense, au cours de laquelle 12 navires de patrouille à grande vitesse ont été remis aux garde-côtes vietnamiens, illustrant le renforcement constant de cette coopération.



À l’échelle régionale, le Vietnam occupe une place importante dans la politique « Act East » (Agir vers l'Est), et la stratégie indo-pacifique de l’Inde. Il convient de noter que le partenariat stratégique entre les deux pays a été établi dès 2007, avant même le lancement officiel de cette politique en 2014, ce qui reflète le rôle de longue date du Vietnam dans les calculs stratégiques de New Delhi.



Les deux pays disposent également de nombreuses opportunités de coopération dans les cadres régionaux élargis de l’ASEAN, notamment au sein de l’ADMM+ et des initiatives maritimes ASEAN–Inde. Dans le contexte de l’Année de la coopération maritime ASEAN–Inde, les domaines tels que la sécurité maritime, le partage d’informations, l’assistance humanitaire, la gestion des catastrophes naturelles et le développement de l’économie maritime durable devraient être davantage développés.



Sur le plan économique, la coopération est appelée à devenir un moteur essentiel de la relation bilatérale. Le Vietnam est considéré comme une destination attractive pour les investissements étrangers, grâce à une politique d’ouverture et à un environnement d’affaires favorable. Malgré la taille modeste de son marché intérieur, le pays a su s’imposer comme un centre de production et d’exportation dans des secteurs clés tels que l’électronique, le textile, le cuir et les chaussures, ainsi que la logistique.



Selon la professeure Reena Marwah, l’Inde pourrait tirer des enseignements de l’expérience vietnamienne en matière de développement portuaire, de logistique et d’intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. En retour, l’Inde est en mesure d’accompagner le Vietnam dans des domaines tels que les infrastructures numériques, les énergies renouvelables, la formation des ressources humaines, l’innovation et les hautes technologies.



Les perspectives de coopération s’étendent également à de nouveaux secteurs stratégiques, notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la transformation numérique et l’économie verte. Le Vietnam ambitionne de porter la contribution de l’économie numérique à environ 30 % de son produit intérieur brut, tandis que l’Inde renforce ses capacités technologiques à travers des programmes dédiés, ouvrant ainsi la voie à des synergies accrues.



Par ailleurs, le potentiel de coopération dans l’exploitation et la transformation des terres rares, dont le Vietnam possède d’importantes réserves, constitue un domaine prometteur. La collaboration dans les technologies de défense, y compris dans certains systèmes avancés, est également évoquée comme une piste d’avenir.



Malgré des progrès notables, les échanges commerciaux bilatéraux, actuellement supérieurs à 16 milliards de dollars, restent en deçà du potentiel réel. Selon les estimations, ils pourraient atteindre 30 milliards de dollars après 2030 si les deux pays exploitent pleinement la complémentarité de leurs économies. Les investissements bilatéraux, encore limités à environ 2 milliards de dollars, offrent également une marge de progression importante.



Enfin, les échanges entre les peuples s’affirment comme un pilier croissant des relations bilatérales. L’augmentation des liaisons aériennes directes, avec environ 88 vols hebdomadaires, a contribué à dynamiser le tourisme et les interactions sociales. Les liens culturels et historiques, notamment autour du bouddhisme et des échanges civilisationnels, continuent de renforcer les bases sociétales de la coopération.



Afin de consolider davantage cette relation, la professeure Marwah recommande de promouvoir les échanges entre universités, chercheurs, journalistes, jeunes et diplomates, afin d’améliorer la compréhension mutuelle et de bâtir une base sociale durable.



Forte d’une confiance politique solide, d’intérêts stratégiques convergents et d’un potentiel de coopération considérable, la relation Vietnam–Inde est appelée à franchir une nouvelle étape. La visite du plus haut dirigeant vietnamien devrait ainsi insuffler une nouvelle dynamique, tant au niveau bilatéral que dans le contexte plus large de recomposition de l’espace indo-pacifique. - VNA

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