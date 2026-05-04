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Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam prévu du 11 au 13 mai

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam se tiendra du 11 au 13 mai sous le thème : « Solidarité – Démocratie – Innovation – Créativité – Développement ».

Conférence de presse sur le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA
Conférence de presse sur le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), pour la période 2026-2031, se tiendra du 11 au 13 mai au Centre national des congrès de Hanoï.

Lors d’une conférence de presse organisée le 4 mai, Hà Thi Nga, vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du FPV, a qualifié ce congrès de « particulièrement spécial », soulignant le raccourcissement de l’intervalle depuis le précédent congrès tenu en octobre 2024. Cette décision, approuvée par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti, vise à garantir la cohérence du système politique à la suite du 14e Congrès national du Parti.

Les préparatifs sont quasiment achevés, les sous-comités finalisant les tâches essentielles telles que l’élaboration des documents, la préparation du personnel, la communication et la logistique, a-t-elle indiqué, ajoutant que les dernières vérifications sont en cours afin d’assurer le succès de l’événement.

Selon Mme Hà Thi Nga, ce congrès marquera une nouvelle étape dans le développement du Front, avec des projets de documents traduisant les orientations et les grandes lignes du Parti en objectifs, missions et solutions concrètes, accompagnés d’un système de programmes d’action et d’avancées clairement définies.

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Hà Thi Nga, vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du FPV, s'exprime à la conférence de presse. Photo: VNA

Elle a également appelé les organes de presse à assurer une couverture complète, continue et approfondie avant, pendant et après l’événement, contribuant ainsi à renforcer le consensus social et à promouvoir l’unité nationale.

Pour sa part, Nguyên Tuân Anh, chef adjoint du département de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du FPV, a indiqué que le congrès se tiendra sous le thème : « Solidarité – Démocratie – Innovation – Créativité – Développement ».

Le 11 mai au matin, les délégués rendront hommage au Président Hô Chi Minh et aux héros morts pour la Patrie, avant de participer à une session préparatoire dans l’après-midi. La séance d’ouverture, prévue le 12 mai, réunira les dirigeants du Parti, de l’État et du FPV, suivie de discussions sur les propositions de nomination et de l’élection du 11e Comité central du FPV pour le mandat 2026-2031. Le congrès se clôturera le matin du 13 mai.

Plus de 1.300 délégués sont attendus, dont 1.138 représentants officiels. Les femmes représentent 33,5 % des participants, les non-membres du Parti 46,7 %, les minorités ethniques 24,3 %, les représentants religieux 19,2 % et les Vietnamiens résidant à l’étranger 1,6 %. Environ 79 % des délégués sont titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur.

Le congrès devrait adopter une charte révisée et approuver une résolution définissant sept axes d’action prioritaires, notamment le renforcement de la participation citoyenne, la protection des droits des citoyens, la promotion du développement socio-économique, l’accélération de la transformation numérique et le renforcement de la coopération internationale.

Le Comité central du FPV pour son 11e mandat devrait compter 405 membres, tandis que le présidium en comptera environ 70 et que son comité permanent devrait être composé de 12 membres. – VNA

#11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam #Hà Thi Nga #conférence de presse
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