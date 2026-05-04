Politique

La visite du plus haut dirigeant vietnamien en Inde ouvrira une nouvelle étape du partenariat stratégique global entre les deux pays

La visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, du 5 au 7 mai 2026, marque un jalon historique dans les relations bilatérales. À l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays, ce déplacement devrait impulser une nouvelle dynamique à la coopération politique, économique, technologique et stratégique.

Dans le cadre de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président To Lam a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi dans l'après-midi du 23 septembre 2024 à New York. Photo: VNA
Dans le cadre de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président To Lam a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi dans l'après-midi du 23 septembre 2024 à New York. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, accompagné d'une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d'État en Inde, du 5 au 7 mai 2026, à l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi.

Il s’agit du deuxième déplacement à l’étranger de To Lam depuis la réorganisation des principales fonctions dirigeantes de l’État vietnamien, mais surtout de la première visite en Inde d’un dirigeant vietnamien cumulant les fonctions de secrétaire général du Parti et de chef de l’État.

Cette visite intervient alors que les deux pays célèbrent en 2026 le 54e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et les dix ans de leur partenariat stratégique global, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle phase de coopération bilatérale.

Les relations entre le Vietnam et l’Inde reposent sur une longue tradition d’amitié et de solidarité, consolidée par les générations successives de dirigeants des deux pays. L’établissement des relations diplomatiques le 7 janvier 1972, en pleine guerre de résistance du Vietnam contre les États-Unis, avait marqué une étape décisive dans le rapprochement bilatéral.

Les deux pays se sont mutuellement soutenus dans leurs luttes passées pour l’indépendance nationale, ainsi que dans leurs efforts actuels de reconstruction, de réformes et de développement socio-économique.

Les deux pays ont signé en mai 2003 la "Déclaration commune sur le cadre de coopération globale entre le Vietnam et l’Inde au XXIe siècle", avant d’établir un partenariat stratégique en juillet 2007, puis de l’élever au rang de partenariat stratégique global en septembre 2016. Depuis lors, les relations bilatérales n’ont cessé de se renforcer. Les échanges entre les canaux du Parti, de l’État, des organes législatifs et des peuples se sont élargis, tandis que les mécanismes de dialogue et les sous-commissions sectorielles fonctionnent efficacement. En décembre 2020, les deux pays ont adopté une déclaration de vision commune sur la paix, la prospérité et les peuples, puis une déclaration conjointe visant à renforcer leur partenariat stratégique global en août 2024.

Les visites et rencontres régulières entre les dirigeants des deux pays ont contribué à approfondir davantage les relations bilatérales. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est rendu en Inde en 2024 et a rencontré son homologue indien Narendra Modi lors de plusieurs sommets internationaux, notamment de l’ASEAN, du G20 et des BRICS. Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a également rencontré le dirigeant indien à New York en marge du Sommet de l'avenir des Nations unies en 2024. Du côté indien, plusieurs hauts dirigeants se sont rendus au Vietnam, notamment le Premier ministre Narendra Modi en 2016, le président Ram Nath Kovind en 2018, le vice-président Venkaiah Naidu en 2019, etc.

La coopération économique constitue aujourd’hui l’un des piliers les plus dynamiques de la relation bilatérale. L’Inde est désormais le huitième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam figure parmi les principaux partenaires de l’Inde au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral est passé de 5,43 milliards de dollars en 2016 à 16,46 milliards en 2025, avec une progression soutenue au premier trimestre 2026. Les investissements indiens au Vietnam couvrent de nombreux secteurs, notamment l’industrie manufacturière, la production et la distribution d'électricité et de gaz et l’exploitation minière. En sens inverse, des entreprises vietnamiennes renforcent leur présence en Inde, à l’image du projet du groupe Vingroup visant à construire une usine de véhicules électriques dans l’État du Tamil Nadu.

Au-delà de l’économie, du commerce et de l’investissement, le Vietnam et l’Inde développent une coopération active dans de nombreux domaines. L’éducation et la formation enregistrent des résultats significatifs grâce aux programmes de bourses accordés par l’Inde, ainsi qu’à la création de centres de formation en technologies de l’information à Hanoï et d’un centre d’anglais à l’Université de Da Nang.

La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier stratégique des relations bilatérales, tandis que la coopération touristique et les échanges entre les peuples connaissent une forte progression. En 2025, le Vietnam a accueilli près de 800 000 visiteurs indiens, soit quatre fois plus qu’en 2019. Les deux pays renforcent également leur connectivité aérienne et maritime, avec 80 vols directs hebdomadaires.

Dans les domaines des sciences, des technologies, de l’énergie et du pétrole, les deux parties intensifient leur coopération à travers plusieurs mécanismes conjoints. Les deux parties ont également signé plusieurs accords de coopération et renforcent activement leurs partenariats dans les technologies de l’information, en particulier l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les terres rares.

La communauté vietnamienne en Inde compte actuellement environ 1 000 personnes, principalement installées à New Delhi et Chennai.

L’année 2026 revêt une importance particulière pour le Vietnam et l’Inde, qui célèbrent le 10e anniversaire de l’élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global. Cette décennie a été marquée par des avancées majeures dans les domaines politique, économique et culturel, ainsi que par le renforcement des liens d’amitié étroits entre les peuples vietnamien et indien.

Dans ce contexte, la visite d'État en Inde du dirigeant To Lam revêt une importance majeure. Elle vise non seulement à consolider la confiance politique entre les deux pays, mais aussi à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération pour la prochaine phase de développement des relations bilatérales.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong, cette visite illustre l’importance accordée par le Vietnam à ses relations avec l’Inde et avec l’Asie du Sud. Elle constituera également une occasion importante pour les deux pays de renforcer leur coopération dans tous les domaines et de dresser le bilan des dix années de mise en œuvre du partenariat stratégique global, afin d’insuffler une nouvelle dynamique et de définir un nouveau cadre de coopération portant les relations bilatérales à un niveau supérieur pour la prochaine phase de développement.

Selon Preeti Saran, ancienne ambassadrice d'Inde au Vietnam pendant la période 2013-2016, cette visite donnera une nouvelle impulsion forte aux relations entre le Vietnam et l’Inde.

D'après la professeure Reena Marwah de l’Université de Delhi, cette visite est appelée à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, ouvrant la voie à une phase de développement plus approfondie, plus substantielle et inscrite dans une vision de long terme. -VNA

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