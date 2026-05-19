L'événement "Meet Australia 2026" à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Nguyên Manh Cuong, a souligné les importantes perspectives de coopération entre le Vietnam et l’Australie à l’occasion de l’événement "Meet Australia 2026", organisé le 19 mai à Hô Chi Minh-Ville.

L’événement a été coorganisé par le ministère vietnamien des AE, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le groupe Becamex et le Conseil d’affaires Australie-ASEAN. Près de 200 entreprises vietnamiennes et australiennes y ont participé, aux côtés de représentants des ministères, secteurs et organismes concernés.

Dans son intervention, le vice-ministre des AE Nguyên Manh Cuong a indiqué que le Vietnam et l’Australie disposaient d’opportunités majeures pour approfondir leur coopération, dans le contexte de l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en mars 2024.

Il a rappelé que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement avec l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Il a souligné que le pays mettait actuellement en œuvre plusieurs nouvelles stratégies de développement plaçant les citoyens et les entreprises au centre des politiques publiques, tout en considérant la science, la technologie, l’innovation et le secteur privé comme des moteurs essentiels de croissance.

Il a salué le rôle de l’Australie en tant que partenaire fiable et important du Vietnam, estimant que les relations bilatérales connaissaient une évolution très positive dans de nombreux domaines. Il a rappelé que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient dépassé les 15 milliards de dollars et visaient désormais un objectif de 20 milliards de dollars.

Il a également mis en avant la stratégie australienne « Southeast Asia Economic Strategy to 2040 », qui ouvre, selon lui, de nouvelles perspectives de coopération stratégique avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation, de l’innovation et de la transition verte.

Il a insisté sur la complémentarité des deux économies : l’Australie dispose d’atouts dans la finance, la technologie, l’éducation, la gouvernance moderne et l’innovation, tandis que le Vietnam bénéficie d’une économie dynamique, d’une main-d’œuvre jeune, d’un environnement politique et social stable ainsi que d’un réseau de 17 accords de libre-échange de nouvelle génération reliant plus de 60 grandes économies.

Sur cette base, il a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment les technologies numériques, la transformation alimentaire, les énergies renouvelables, la logistique, les minerais stratégiques, les industries liées à la transition verte ainsi que l’éducation et la formation.

Il a appelé les entreprises australiennes à élargir leurs investissements de long terme au Vietnam et à devenir des partenaires stratégiques dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique, du développement des écosystèmes d’innovation et de start-up, de la recherche-développement et de la formation de ressources humaines de haute qualité.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Nguyên Manh Cuong, et les délégués, lors de l'événement. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères

Pour sa part, le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh, Nguyên Lôc Ha, a estimé que les marges de coopération entre les deux pays restaient considérables, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’innovation, des énergies propres, de la logistique, de l’éducation et du développement des ressources humaines qualifiées.

Il a souligné que Hô Chi Minh-Ville, grâce à son vaste marché, à son environnement d’affaires dynamique et à ses capacités de connectivité régionale, disposait d’un fort potentiel de coopération avec les localités et les entreprises australiennes. Selon lui, la métropole du Sud est appelée à devenir un centre de connexion majeur entre l’Australie et la région méridionale du Vietnam.

Il a également réaffirmé l’engagement des autorités municipales à améliorer davantage l’environnement des affaires et de l’investissement, à promouvoir la transformation numérique et à renforcer le dialogue avec les partenaires internationaux.

De son côté, l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird a salué les performances économiques remarquables du Vietnam, dont la croissance figure parmi les plus élevées d’Asie. Elle a affirmé que l’Australie considérait le Vietnam comme l’un des partenaires économiques les plus dynamiques et prometteurs de la région.

La diplomate a souligné l’engagement de Canberra à promouvoir une coopération économique concrète à travers la stratégie économique pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040, les mécanismes de soutien à l’investissement, les programmes de mise en relation des entreprises et les initiatives en faveur de l’innovation.

Elle a rappelé que l’Australie mettait actuellement en œuvre plusieurs programmes de soutien au Vietnam dans les domaines de la transition énergétique, de l’adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong, du développement d’une agriculture à faibles émissions et du renforcement de la résilience économique.

Outre la coopération économique, l’éducation et les échanges humains demeurent, selon elle, des piliers essentiels des relations bilatérales. Plus de 37.000 étudiants vietnamiens poursuivent actuellement leurs études en Australie, tandis que plus de 160.000 anciens étudiants vietnamiens ont été formés dans des établissements australiens.

Les entreprises australiennes participantes ont, pour leur part, salué le potentiel de coopération au Vietnam et estimé que les politiques de réforme institutionnelle, le développement des infrastructures et les investissements dans les ressources humaines contribuaient à créer un environnement d’affaires stable et favorable aux investissements de long terme.

Elles ont exprimé un vif intérêt pour des coopérations dans les secteurs de la finance, notamment la finance verte, les énergies propres, la transition énergétique, la transition verte adaptée au changement climatique ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées. -VNA

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