Le ministre vietnamien de la Sécurité publique reçoit le vice-représentant américain au Commerce



Hanoï (VNA) - Le 19 mai à Hanoï, le général Lương Tam Quang, ministre vietnamien de la Sécurité publique, a reçu le vice-représentant américain au Commerce, Rick Switzer.



Lương Tam Quang a estimé qu’après plus de trente ans de normalisation des relations diplomatiques et plus de deux ans de mise en œuvre du Partenariat stratégique global, les relations entre les deux pays avaient connu un développement important tant en ampleur qu’en profondeur.



Il a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement du Partenariat stratégique global avec les États-Unis, considérant la coopération économique, commerciale et les investissements comme un moteur essentiel des relations bilatérales.



Le ministre vietnamien a affirmé que le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec les autres organes compétents vietnamiens, restait disposé à coopérer avec la partie américaine afin de résoudre les difficultés et obstacles existants, de promouvoir une coopération concrète et mutuellement avantageuse et de garantir l’équité et l’équilibre au bénéfice des entreprises et des citoyens des deux pays.

La rencontre entre le général Lương Tam Quang, ministre vietnamien de la Sécurité publique et le vice-représentant américain au Commerce, Rick Switzer. Photo : VNA





À cette occasion, Lương Tam Quang a proposé de poursuivre les consultations bilatérales afin d’échanger sur la situation actuelle et les orientations concrètes de coopération, de soutenir les échanges d’expériences pour les cadres du ministère vietnamien de la Sécurité publique. Il a également souhaité un soutien en infrastructures et équipements destinés à la lutte contre la criminalité transnationale, notamment les infractions portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.



Pour sa part, Rick Switzer a partagé les évaluations du ministre vietnamien concernant l’évolution des relations bilatérales au cours de ces dernières années.



Il a affirmé que les États-Unis demeuraient prêts à coopérer avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les autres autorités compétentes du Vietnam afin de traiter efficacement les questions économiques et commerciales d’intérêt commun et d’apporter des bénéfices concrets aux gouvernements, aux entreprises et aux populations des deux pays. - VNA