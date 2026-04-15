Renforcement de la coopération économique Vietnam–États-Unis

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 15 avril, à Hanoï, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Hong, a reçu une délégation de haut niveau du Conseil d’affaires États-Unis–ASEAN (USABC).



Nguyen Thi Hong a affirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire de premier plan, saluant le soutien constant de Washington à un Vietnam puissant, indépendant et prospère.



Elle a également apprécié les activités efficaces de la communauté des entreprises américaines, en général, et du Conseil d’affaires États-Unis–ASEAN en particulier, les considérant comme des partenaires et des ressources fiables pour promouvoir les objectifs économiques communs et souhaitant développer davantage les relations bilatérales.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Hong. Photo: VNA



Au nom de la délégation, le président-directeur général de l’USABC, Brian McFeeters, a souligné que cette rencontre permet d’échanger sur le potentiel de coopération, de clarifier les questions liées aux cadres juridiques et politiques, ainsi que de lever les obstacles rencontrés par les investisseurs américains.



Lors de la séance de travail, les représentants des entreprises membres de l’USABC ont abordé plusieurs questions relatives aux cadres institutionnels et aux politiques d’investissement et d’affaires au Vietnam.



Ils ont salué le potentiel de coopération et le climat d’investissement du Vietnam, tout en formulant des recommandations visant à améliorer le cadre institutionnel afin de faciliter les activités des investisseurs étrangers.



Nguyen Thi Hong a réaffirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam soutient fermement le développement des relations Vietnam–États-Unis et s’efforce de créer un cadre juridique et politique favorable, stable et transparent pour permettre aux entreprises étrangères, dont américaines, d’opérer et de se développer durablement au Vietnam.



Elle a appelé le Conseil d’affaires États-Unis–ASEAN et ses entreprises membres à élargir leurs investissements au Vietnam, notamment dans les domaines stratégiques tels que les ressources humaines, les infrastructures, la science et technologie, l’innovation, la transformation numérique et la sécurité énergétique, ainsi qu’à renforcer la coopération et le transfert de technologies avec les entreprises vietnamiennes. -VNA