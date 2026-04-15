Cuba sonde des opportunités de coopération dans l’agriculture et l’énergie à Can Tho

Can Tho, 15 avril (VNA) – Une délégation conduite par l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a eu le 15 avril une séance de travail avec le Comité du Parti et du Comité populaire de la ville de Can Tho dans le delta du Mékong afin d’explorer les domaines prioritaires de coopération dans les temps à venir.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Can Tho, Lê Quang Tung, a affirmé la volonté de la ville d’accompagner Cuba, de renforcer les échanges d’expériences et d’apporter un soutien actif pour faciliter la mise en œuvre de projets de coopération concrets, contribuant à un développement stable et durable au bénéfice des peuples des deux pays.

Dans cette optique, les autorités locales entendent étudier les domaines de coopération potentiels avec les partenaires cubains, notamment dans l’agriculture, l’aquaculture et la pêche, ainsi que dans les secteurs de la santé, de la pharmacie et des énergies renouvelables. Par ailleurs, la ville souhaite intensifier les échanges culturels, touristiques et les contacts entre les peuples, notamment les habitants de Can Tho et les localités cubaines.

À fin avril dernier, la ville recensait 124 projets d’investissement direct étranger (IDE), pour un capital total enregistré d’environ 7,056 milliards de dollars. Parmi eux figure un projet cubain qui est l’usine de production de rodenticides biologiques de la société Labiofam Vietnam Co., Ltd., dotée d’un capital enregistré de 5,65 millions de dollars.

De son côté, l’ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes a exprimé le souhait de promouvoir la coopération entre les institutions, les localités et les entreprises cubaines avec Can Tho, tout en renforçant les échanges d’expériences, notamment dans la production rizicole. Il a également encouragé les entreprises de la ville à explorer les opportunités d’investissement à Cuba.

L’ambassadeur s’est déclaré impressionné par les modèles intégrant la riziculture et l’aquaculture dans les provinces et villes du Sud du Vietnam, et a souhaité que les autorités locales facilitent l’accès des partenaires cubains à ces modèles afin d’en tirer des enseignements.

Actuellement, Cuba accorde la priorité à trois domaines de coopération avec le Vietnam : la production alimentaire, les énergies renouvelables et la santé, allant des soins primaires aux services médicaux spécialisés. Les partenaires cubains souhaitent également s’inspirer des expériences de Can Tho en matière de science et technologie, de transformation numérique et d’application des nouvelles technologies.

Par ailleurs, la ville de Can Tho met en œuvre efficacement le modèle d’administration locale à deux niveaux, tout en renforçant la décentralisation et la délégation de pouvoirs. Elle poursuit également la planification du développement socio-économique et l’application des sciences et technologies ainsi que de la transformation numérique, avec de nombreuses solutions visant à stimuler la croissance dans les années à venir.- VNA