Économie

Ouverture de la Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026

La Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026 a été lancée à Hanoï, mettant en avant le rôle stratégique de la marque nationale comme levier de compétitivité et de rayonnement du pays dans un contexte de transformation économique et d’intégration internationale accrue.

La Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026 a lieu du 16 au 23 avril. Photo: VNA
La Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026 a lieu du 16 au 23 avril. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a lancé, le 16 avril à Hanoï, la Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026 et le Forum de la marque nationale, placés sous le thème "La marque nationale du Vietnam à l’ère nouvelle".

À cette occasion, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a souligné que la marque nationale ne devait plus être considérée comme un simple outil de promotion, mais comme un actif stratégique reflétant la compétitivité globale et la crédibilité du Vietnam au sein des chaînes de valeur mondiales. Dans un contexte d’intégration accrue, la construction de la marque nationale vise non seulement à valoriser le "Made in Vietnam", mais aussi à renforcer le soft power du pays.

Après plus de vingt ans de mise en œuvre, le programme a enregistré une croissance continue du nombre d’entreprises et de produits reconnus, témoignant des progrès réalisés par les entreprises vietnamiennes en matière de technologie, de qualité et de positionnement de marque.

La Semaine 2026, organisée du 16 au 23 avril à l’échelle nationale à l’occasion du 18e anniversaire de la Journée de la marque du Vietnam, se veut un espace de convergence entre politiques publiques, entreprises et marchés. Elle comprend notamment des séminaires thématiques, des expositions et des activités de mise en relation.

Le Forum de la marque nationale constitue le point d’orgue de cet événement, réunissant des représentants des ministères, des différents secteurs, des collectivités locales, des organisations internationales, ainsi que des experts et des entreprises, afin de débattre des tendances de développement des marques dans le contexte actuel.

Selon les organisateurs, le programme a obtenu des résultats remarquables. Lancé en 2003 avec seulement 30 entreprises participantes, il en comptait 190 en 2026. La valeur des marques vietnamiennes a atteint 519,6 milliards de dollars en 2025, plaçant le Vietnam au 32e rang sur 193 économies, soit une hausse de plus de 200 milliards de dollars par rapport à 2020.

Plusieurs entreprises vietnamiennes ont renforcé leur présence internationale. Vietcombank, BIDV et VietinBank figurent parmi les 500 marques bancaires les plus valorisées au monde, tandis que Vinamilk se classe parmi les 50 premières marques laitières et Viettel domine le secteur des télécommunications en Asie du Sud-Est.

Cependant, des défis persistent. Si le nombre de produits de marques nationales augmente, leur valeur globale reste modeste. La valeur cumulée des 100 premières marques vietnamiennes n'atteignait qu'environ 38,4 milliards de dollars en 2025, soit une baisse de 14 % par rapport aux niveaux précédents.

Les experts notent que le Vietnam demeure principalement positionné sur des segments à faible valeur ajoutée des chaînes d'approvisionnement mondiales, privilégiant la fabrication d'équipement d'origine (OEM), tandis que ses capacités en matière de conception et de fabrication d'origine (ODM) et de fabrication de marques d'origine (OBM) restent limitées.

Entrant dans une nouvelle phase de développement, la marque nationale ne peut plus se limiter à un rôle de vitrine extérieure, mais doit devenir un véritable levier de la compétitivité nationale, a souligné Hoang Minh Chien, directeur adjoint de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette exigence est d’autant plus pressante que le Vietnam vise à devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. -VNA

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