Le président de l’AN participe à un forum de promotion de la coopération Vietnam – Turquie

Ankara (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Turquie, dans l’après-midi du 16 avril (heure locale), le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a participé à un forum de promotion de la coopération entre le Vietnam et la Turquie.

Lors de l’événement, un représentant du Comité des relations économiques extérieures de la Turquie a souligné que le Vietnam et la Turquie sont deux économies dynamiques à croissance rapide, dont les relations se développent fortement non seulement sur le plan économique, mais aussi dans les domaines politique et stratégique.

La Turquie a identifié de nombreuses opportunités de coopération avec le Vietnam dans des secteurs tels que l’énergie, la défense, les infrastructures, le tourisme, la technologie et en particulier l’industrie halal, contribuant ainsi à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Le Vietnam est devenu l’une des principales destinations des investisseurs turcs, avec plus de 40 entreprises turques actuellement opérationnelles dans le pays, illustrant un potentiel important d’expansion des investissements dans les deux sens.

Prenant la parole, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a salué l’organisation du forum par le ministère vietnamien des Finances et l’ambassade du Vietnam en Turquie, soulignant qu’il s’agissait non seulement d’une occasion pour les entreprises des deux pays d’explorer les opportunités d’investissement et de commerce, mais aussi d’un symbole vivant de près de 50 ans d’amitié traditionnelle fondée sur la confiance et la coopération.

Il a rappelé que le Vietnam s’affirme comme une économie stable, attractive et fortement intégrée, avec un PIB estimé à 514 milliards de dollars en 2025 (32ᵉ rang mondial et 4ᵉ en ASEAN). Le revenu moyen par habitant a atteint 5 026 dollars, plaçant le pays dans la catégorie des revenus intermédiaires supérieurs. Le Vietnam demeure également une destination stable pour les investissements directs étrangers, avec plus de 38,4 milliards de dollars enregistrés en 2025.

Sur le plan juridique, le Vietnam a adopté de nombreuses lois visant à améliorer le climat des affaires, en simplifiant les procédures administratives, en renforçant la transparence et en protégeant les investisseurs, tout en favorisant l’innovation. Le pays bénéficie d’avantages compétitifs tels qu’une main-d’œuvre jeune, des coûts de production compétitifs et des infrastructures en amélioration constante.

Dans sa stratégie de développement, le Vietnam ambitionne de devenir un centre régional de production, de services et d’innovation, ainsi qu’un maillon clé des chaînes d’approvisionnement mondiales, en montant en gamme vers la conception et la maîtrise technologique.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les relations entre le Vietnam et la Turquie reposent sur une amitié solide et mutuellement bénéfique. La Turquie constitue un partenaire stratégique reliant l’Asie et l’Europe, tandis que le Vietnam représente une porte d’entrée vers l’Asie du Sud-Est et l’Asie-Pacifique.

Cependant, il a estimé que la coopération actuelle reste en deçà du potentiel, avec un commerce bilatéral modeste d’environ 2,3 milliards de dollars en 2025.

Il a proposé plusieurs orientations pour renforcer les relations, notamment l’intensification des échanges de haut niveau, le développement de la coopération économique, commerciale, touristique et d’investissement, ainsi que l’objectif d’un commerce plus équilibré et durable.

Les délégués au forum de promotion de la coopération entre le Vietnam et la Turquie. Photo : VNA

Les deux parties sont également encouragées à élargir leur coopération dans des secteurs complémentaires tels que l’industrie manufacturière, le textile, l’agriculture de haute technologie, l’énergie, les infrastructures et la logistique, ainsi que dans des domaines stratégiques comme la transformation numérique, l’innovation, l’économie verte, l’économie circulaire et les énergies renouvelables. Le développement des corridors de transport et des chaînes d’approvisionnement est jugé essentiel pour renforcer la compétitivité et la croissance durable.

Tran Thanh Man a réaffirmé l’engagement de l’Assemblée nationale du Vietnam à accompagner le gouvernement dans l’amélioration du cadre institutionnel afin de soutenir efficacement la coopération bilatérale.

Lors du forum, les représentants d’associations et d’entreprises des deux pays ont discuté des opportunités de coopération et partagé leurs expériences en matière d’amélioration du climat des affaires, d’attraction des investissements et de promotion de l’innovation. - VNA