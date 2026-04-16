Économie

Taxes sur les carburants ramenées à 0 % à compter du 16 avril

La taxe environnementale sur l'essence (hors éthanol), le diesel, le kérosène, le mazout et le carburant d'aviation est désormais fixée à 0 dong par litre. Ces produits ne sont plus soumis à la déclaration ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), tout en restant éligibles à la déduction de la TVA en amont.

Des taxes sur les carburants ramenées à 0 % à compter du 16 avril. Photo: VNA
Des taxes sur les carburants ramenées à 0 % à compter du 16 avril. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Résolution n° 19/2026/QH16 de l’Assemblée nationale abaisse à 0 % plusieurs taxes sur les carburants, dont l’essence (hors éthanol), le diesel, le kérosène, le mazout et le carburant d’aviation, à compter du 16 avril à 00h00 et jusqu’au 30 juin 2026.

L’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a annoncé la publication du document n° 1088/TTTN-XD, daté du 15 avril, officialisant l’entrée en vigueur de cette mesure fiscale.

Ainsi, la taxe environnementale sur l'essence (hors éthanol), le diesel, le kérosène, le mazout et le carburant d'aviation est désormais fixée à 0 dong par litre. Ces produits ne sont plus soumis à la déclaration ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), tout en restant éligibles à la déduction de la TVA en amont.

Par ailleurs, le taux de la taxe d’accise sur l’ensemble des catégories d’essence est également ramené à 0 %. -VNA

#Taxes sur les carburants #Résolution n° 19/2026/QH16
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