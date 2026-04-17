Le Vietnam mobilise ses moteurs de croissance pour viser une croissance à deux chiffres

Hanoi (VNA) - La stimulation de la consommation, de l’investissement et le maintien d’un équilibre durable de la balance commerciale des biens figurent parmi les mesures essentiels pour soutenir la croissance économique du Vietnam, dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes.

Selon les analyses économiques du premier trimestre, l’économie vietnamienne a enregistré une dynamique de croissance notable, malgré les tensions géopolitiques et les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette performance repose sur la contribution conjuguée des trois piliers traditionnels que sont la consommation intérieure, l’investissement et les exportations, parallèlement à l’émergence d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la connaissance, la science, la technologie et l’innovation.

Le secteur des services continue de jouer un rôle moteur, contribuant à plus de 50 % de la croissance globale. Par ailleurs, l’investissement privé affiche un rebond significatif avec une progression de 9,8 %, tandis que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) décaissés atteignent leur niveau le plus élevé depuis cinq ans, notamment dans l’industrie de transformation et de fabrication qui représente plus de 32 % de la croissance du PIB.

En matière de consommation, les perspectives restent favorables si la reprise de la production et des exportations se traduit par une amélioration des revenus et une stabilité macroéconomique. La demande devrait alors s’orienter vers les biens essentiels, les services de santé et les expériences à forte valeur ajoutée.

L'industrie de l'habillement à l'export, un secteur clé contribuant à la croissance. Photo: VNA

À l’inverse, en cas de pressions prolongées sur le coût de la vie ou de chocs sur le marché du travail, un comportement de consommation plus prudent pourrait s’imposer, caractérisé par une sélection accrue des dépenses et une préférence pour des produits et canaux d’achat jugés sûrs.

Concernant l’investissement, les objectifs de croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030 impliquent de mobiliser des ressources équivalentes à environ 40 % du PIB, soit près de 38,5 millions de milliards de dôngs, en particulier dans les infrastructures. Dans ce cadre, l’investissement public constitue un moteur clé et l'accélération du décaissement des fonds publics crée un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie.

S’agissant des exportations, l’objectif annuel est fixé entre 15 % et 16 %. L’accent est mis sur l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits, le développement du commerce électronique et de l’économie numérique, ainsi que la diversification des marchés, notamment vers les grandes économies et les marchés à fort potentiel.

Malgré ces perspectives positives, des contraintes structurelles subsistent. Selon Mme Nguyen Thi Huong, cheffe de l'Office nationale des statistiques, la réalisation des objectifs de croissance nécessite de lever plusieurs obstacles liés à la mise en œuvre des politiques et aux cadres institutionnels, notamment en simplifiant les procédures administratives, en accélérant la libération des terrains et en améliorant les capacités de gestion pour optimiser l’exécution des investissements publics.

Can Van Luc, expert économique de la Banque commerciale par actions de l'investissement et du développement, souligne des importantes ressources internes qui restent encore sous-exploitées, notamment l’épargne domestique — estimée à environ 37 % du PIB —, les transferts de fonds des expatriés, la finance verte internationale ou encore les actifs détenus par les ménages.

Il a insisté sur la croissance verte et l'adaptation proactive au changement climatique ainsi que sur le renforcement des liens régionaux et la promotion active des pôles économiques clés tels que Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang.

Lors de la première session de la 16e Assemblée nationale, le Premier ministre Le Minh Hung a insisté sur la nécessité d’articuler croissance économique et stabilité macroéconomique, tout en poursuivant les réformes institutionnelles. La simplification des procédures administratives et des conditions d'affaires sont identifiées comme des mesures immédiates susceptibles de renforcer la confiance des entreprises et des investisseurs et de dynamiser durablement l’activité économique. -VNA