Économie

« Made by Vietnam » : la révolution technologique qui transforme l’agriculture nationale

Le secteur agricole vietnamien investit davantage dans les technologies de transformation poussée, notamment les solutions de séchage intelligent, qui contribuent à augmenter la valeur des produits et à garantir leur conformité aux normes internationales.

Des produits agricoles vietnamiens sont transformés grâce à la technologie SASAKI. Photo : VNA
Des produits agricoles vietnamiens sont transformés grâce à la technologie SASAKI. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam mise de plus en plus sur les technologies nationales pour valoriser ses produits agricoles. Le secteur cherche ainsi à réduire sa dépendance aux exportations de matières premières et à renforcer sa position sur les marchés mondiaux.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, environ 90 % des exportations agricoles du Vietnam sont encore expédiées sous forme brute, un désavantage qui entraîne souvent des tensions sur les prix et un accès limité aux marchés exigeants. Pour relever ce défi, le secteur investit davantage dans les technologies de transformation poussée, notamment les solutions de séchage intelligent, qui contribuent à augmenter la valeur des produits et à garantir leur conformité aux normes internationales.

Cette évolution vers des procédés de pointe a été mise en lumière lors du salon FOODEX Japan 2026 à Tokyo, où les produits agricoles transformés grâce à la technologie de séchage intelligent « Made by Vietnam » ont suscité un vif intérêt auprès des partenaires internationaux.

Parmi les innovations notables figure le séchoir à froid multifonctionnel intelligent Sasaki, développé par la société HanelPT. Forte de près de 25 ans d’expérience dans la fabrication et l’exportation de composants électroniques vers des marchés tels que le Japon et l’Europe, l’entreprise s’est diversifiée dans les solutions technologiques pour la transformation des produits agricoles.

Cette technologie intègre un processus de surgélation en deux étapes avant le séchage, préservant ainsi la structure cellulaire, la forme et la qualité du produit. Un système de séchage à froid automatisé et étanche maintient la couleur, l'arôme et les qualités nutritionnelles naturels, tandis qu'un système de contrôle intelligent, doté de milliers de programmes de séchage, optimise le traitement pour différents types de matières premières.

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Les visiteurs au salon FOODEX Japan 2026 dégustent des produits agricoles séchés transformés grâce à la technologie SASAKI. Photo : VNA

Selon Tran Duc Tung, directeur général adjoint de HanelPT, la technologie de séchage à froid préserve la couleur, la saveur et la valeur nutritionnelle des produits agricoles, en palliant les problèmes courants tels que la décoloration ou la perte d'arôme associés au séchage thermique traditionnel. L'ensemble du processus est conçu et contrôlé selon les normes japonaises de gestion de la qualité, garantissant une production stable et le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phung Duc Tien, a souligné que l'application des sciences et des technologies et la promotion de la transformation poussée donneraient un nouvel élan à la croissance du secteur. Face à la limitation des surfaces cultivables, l'amélioration de la productivité, de la qualité et de la transformation à valeur ajoutée est devenue essentielle pour répondre à la demande mondiale croissante.

Grâce aux technologies de séchage modernes, des produits comme les noix de macadamia, le café et les fruits à coque de spécialité conservent leur croquant, leurs huiles essentielles et leurs arômes naturels après transformation. Les tisanes et les plantes médicinales préservent également leur forme et leurs propriétés, s’inscrivant ainsi dans la tendance mondiale des produits axés sur le bien-être.

Ces produits transformés répondent aux normes internationales de sécurité alimentaire telles que HACCP et ISO 22000, ce qui les rend aptes à l’exportation vers les marchés les plus exigeants. Cette technologie a déjà été adoptée par plusieurs exportateurs agricoles vietnamiens, leur permettant d’améliorer la qualité de leurs produits et de renforcer leur présence à l’international.

À l’avenir, les entreprises ambitionnent non seulement d’exporter des produits agricoles transformés, mais aussi de diffuser les solutions technologiques vietnamiennes sur les marchés internationaux. Cette approche devrait contribuer à une intégration plus profonde et durable du secteur agricole vietnamien dans les chaînes de valeur mondiales. -VNA

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