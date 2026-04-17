Politique

Hanoï–Guangxi : coopération renforcée en haute technologie et logistique

Hanoï entend renforcer sa coopération multiforme avec le Guangxi, notamment dans les domaines des hautes technologies, du commerce et de la formation, ont affirmé les dirigeants des deux parties lors d’une rencontre le 17 avril, en marge de la visite d’État en Chine du président Tô Lâm.

Rencontre entre Tran Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam et Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi. Photo: VNA
Rencontre entre Tran Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam et Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Hanoï souhaite approfondir sa coopération avec le Guangxi dans les domaines des échanges bilatéraux, du développement des ressources humaines hautement qualifiées, du commerce, de la logistique, du tourisme et des sciences et technologies. C'est ce qu'a déclaré le 17 avril Tran Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam.


Lors d'une rencontre avec Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité du PCC et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, alors qu'il accompagnait le secrétaire général du Parti et président To Lam, en visite d'État en Chine.

Au cours de cette rencontre, le responsable de Hanoï a félicité le Guangxi pour ses récents succès en matière de développement et a salué les progrès de la région dans les domaines scientifiques, technologiques et de l'innovation.

Les deux parties ont constaté que la coopération entre Hanoï et le Guangxi est restée stable et a produit des résultats positifs dans de nombreux domaines. Elles ont souligné les fortes complémentarités, notamment dans les secteurs de la haute technologie, de la transformation numérique et des réseaux d'innovation transfrontaliers, en particulier suite à la mise en service de nouvelles liaisons ferroviaires reliant le Guangxi à des localités vietnamiennes, dont Hanoï.

S'appuyant sur un mémorandum de coopération signé en 2025, les deux parties se sont engagées à accélérer la mise en œuvre des initiatives convenues. Hanoï a proposé que le Guangxi envisage d'ouvrir une antenne de son centre scientifique, technologique et d'innovation dans la capitale vietnamienne, et s'est engagée à soutenir pleinement ses activités.

Tran Duc Thang a également invité Chen Gang et une délégation du Guangxi à se rendre prochainement à Hanoï.

Chen Gang a félicité la délégation vietnamienne de haut niveau pour le succès de sa visite d'État en Chine, affirmant que les relations entre les deux pays se sont approfondies sous l'impulsion de leurs dirigeants, la confiance politique ayant atteint un niveau sans précédent.

Le Guangxi est prêt à collaborer avec Hanoï pour concrétiser cette amitié et cette confiance en projets de coopération réels entre les deux régions, a-t-il affirmé.

Le dirigeant du Guangxi s'est également engagé à promouvoir la coopération dans les domaines du développement des villes intelligentes, des sciences et technologies, de la formation des cadres, de la gestion environnementale et des échanges entre les populations.

Il a accepté l'invitation à se rendre à Hanoï et a exprimé son espoir d'une coopération future plus large, contribuant à approfondir et à renforcer les liens entre les deux régions, tout en constituant un point positif dans les relations sino-vietnamiennes. -VNA

#Hanoï #Guangxi #Chine
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