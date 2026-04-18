Le PM Le Minh Hung assiste à la remise du titre de Héros à la Région militaire 4

Nghe An (VNA) – Le 18 avril dans l’après-midi, dans la province de Nghe An, le Premier ministre Le Minh Hung a assisté à la cérémonie de remise du titre de Héros des Forces armées populaires à la Région militaire 4.



L’événement a réuni de nombreux responsables du Parti et de l’État, des représentants du ministère de la Défense du Laos, ainsi que des généraux et anciens cadres de la Région militaire 4.



Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu ont adressé des corbeilles de fleurs de félicitations.



Présentant les réalisations de l’unité, le général de division Ha Tho Binh, commandant de la Région militaire 4, a souligné qu’en plus de 80 ans de construction, de combat et de développement, les forces armées de la Région militaire 4 avaient enregistré de nombreuses réalisations remarquables dans les guerres de résistance ainsi que dans la construction et la défense du pays.



En reconnaissance de ses performances exceptionnelles, l’unité a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses. Elle a été décorée à trois reprises de l’Ordre de la Liberté de première classe par l’État lao. En 2026, elle a notamment été décorée du titre de Héros des Forces armées populaires pour ses performances particulièrement remarquables et exceptionnelles dans la construction du socialisme et la défense de la Patrie.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, remettant le titre de Héros des Forces armées populaires à la Région militaire 4, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné, dans son discours, que lors de la lutte pour la libération nationale et la réunification du pays, le territoire de la Région militaire 4 occupait une position stratégique majeure en matière militaire, de défense et de sécurité.



Durant plus de 80 ans de construction, de combat et de développement, les forces armées de la Région militaire 4 sont restées fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple. Unies et solidaires, elles ont surmonté toutes les difficultés et accompli de nombreux exploits, contribuant, aux côtés de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, aux grandes victoires de la lutte pour la libération nationale, à la défense de la Patrie et à l’accomplissement des obligations internationales, a-t-il souligné.



Le Premier ministre a indiqué que le pays entre dans une nouvelle phase, avec de grandes opportunités mais aussi des défis sans précédent. Il a appelé les forces armées de la Région militaire 4 à se concentrer sur des missions prioritaires, notamment l’application des orientations du Parti en matière de défense et de sécurité, ainsi que le renforcement des capacités d’anticipation et de conseil stratégique afin de maintenir un environnement de paix et de stabilité.

Le Premier ministre Le Minh Hung (2e à partir de la gauche) visite une exposition présentant les initiatives d'innovation technique de la Région militaire 4. Photo : VNA



Il a également demandé de construire une force armée moderne, disciplinée et performante, d’améliorer la qualité de l’entraînement et des capacités de combat, et de consolider la défense nationale. Les forces sont invitées à participer au développement socio-économique, à la prévention des catastrophes et aux opérations de secours.



Le chef du gouvernement a en outre insisté sur le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que sur la modernisation de l’armée tant en équipements qu’en organisation et en méthodes. Il a souligné l’importance de former des cadres compétents et de promouvoir la coopération en matière de défense, notamment avec le Laos, afin de consolider une frontière de paix, d’amitié et de coopération.



Le Minh Hung s’est dit convaincu que les forces armées de la Région militaire 4 continueront d’accomplir avec succès leurs missions et de contribuer à la défense du pays. -VNA